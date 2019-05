Lecco, 3 maggio 2019 - Ecco gli appuntamenti del week end e della settimana a Lecco.



LA PRIMAVERA FESTA DI RANCIO - Torna La PrimaVera Festa di Rancio, la sagra ai piedi del San Martino, giunta alla sua 14esima edizione, che anima i cortili, i vicoli e i luoghi storici del rione lecchese.

A inaugurare la festa sabato 4 maggio è l’appuntamento culturale a cura di studenti e professori Liceo Leopardi, la mostra “Leo Lab - 500 anni nel di-segno di Leonardo”. Legato a Leonardo anche l’appuntamento organizzato dai soci della delegazione lecchese del Fai, che nella splendida cornice della chiesetta di San Carlo, alle 17, propongono la conferenza “Leonardo a chi? Vero, falso, forse… Fatti e misfatti della critica leonardesca” a cura del professor Umberto Calvi. Per una merenda o un caffè è aperto per tutto il pomeriggio il Circolo Pio X di via Don Giovanni Bosco 7. In serata ci al Circolo Libero Pensiero alle 18.30 è possibile visitare la mostra “Inchiostri e Pigmenti” a cura di Serena Luna Raggi e Raouf Gharbia, con un aperitivo alle 19 e alle 21 “Giro-vagando”, le proiezioni fotografiche a cura del fotoclub Libero Pensiero di Rancio. La serata al Circolo Libero Pensiero si conclude sulle note della danze tradizionali persiane.

Domenica 5 la festa coinvolgee la parte alta di Rancio, con l’allestimento delle bancarelle per tutta la giornata. Tra gli appuntamenti alle 11 presso la Fattoria è di scena “La magia del latte” per far vivere ai bambini l’esperienza della caseificazione, alle 11.45 dalla piazza della chiesa di Rancio Alto “Aperitivo itinerante in musica” con il corpo musicale Giovanni Brivio, dalle 14 a Brogno “Pagliacciando in festa”, animazione per bambini e a seguire merenda con deliziose frittelle, alle 16 il gran finale in musica con il concerto del coro Grigna nel Santuario di Santa Maria Gloriosa e alle 18 lo spettacolo “Le Armonie degli elementi” con Alberto Bonacina e Francesco Augurio che si terrà nell’ex spazio industriale Oto Lab di Via Mazzucconi.

TUTTAUNALTRAFESTA - Sabato e domenica in piazza Mario Cermenati si tiene “Tuttaunaltrafesta on the road”, la fiera del vivere solidale con i missionari del Pime dalle 10.30 alle 19 con stand, eventi, concerti, laboratori per bambini e una mostra interattiva a sostegno del progetto “Il grido dell’Amazzonia”.



SPETTACOLI - Sempre sabato e domenica alle 21 al Teatro Cenacolo Francescano di piazza Capuccini 3lo spettacolo teatrale “Ripassi domani” conclude la rassegna “La città sul palcoscenico”.

Domenica era, alle 20.45, al Centro civico Sorelle Villa – Spazio Teatro Invito di Via Ugo Foscolo 42, lo spettacolo teatrale “Nazieuropa” di e con Beppe Casales, conclude gli appuntamenti promossi in occasione del 74° Anniversario della Liberazione.

LARIO EXPRESS - Domenica le corse del treno storico Lario Express promosso da Fondazione FS in collaborazione con FerrovieNord, Trenord e con il contributo di Regione Lombardia.



STAR WARS DAY – Oggi venerdì alle 21 apertura dello Star Wars Day con la conferenza tra fantascienza e realtà a cura di Gianluigi Tognon, esperto cultore della saga, e Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario.

Sabato 4 l'evento con il pomeriggio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, con un percorso in tre tappe intitolato “Il mondo perduto degli Jedi”. La prima tappa in cupola, dove si dovrà risolvere un misterioso enigma per ritrovare il mondo di origine dei cavalieri, a seguire un laboratorio sui poteri Jedi e l’Accademia Jedi per imparare a utilizzare la spada laser. Il percorso, per poter accogliere tutto il pubblico, è ripetuto tre volte, con inizio alle 15, alle 16 e alle 17. Alle 21 il “Murder Party”, in cui pubblico deve mettere alla prova le proprie abilità investigative in modo divertente e originale, un vero e proprio gioco interattivo per individuare il colpevole analizzando gli indizi e interrogando direttamente i sospettati per scoprire chi ha commesso il delitto.



MOSTRE - “I muri della memoria”: mostra fotografica dedicata alla Resistenza nella Brianza comasca e lecchese, curata dal Circolo Fotografico Inverigo e allestita al Circolo Fratelli Figini di via Armonia, 5 a Maggianico. Visitabile fino al 30 maggio.

“Berenice Abbott | TOPOGRAPHIES”: mostra fotografica che presenta 80 immagini in bianco e nero di una delle figure artistiche più interessanti e celebrate del Novecento, esponente della straight photography. L’esposizione ripercorre le tre fasi della carriera della Abbott illustrando il suo percorso artistico dai ritratti da allieva nello studio di Man Ray, sviluppando un proprio stile ritrattistico alla descrizione della New York in trasformazione al tema della scienza, convinta della validità di fotografare i fenomeni scientifici, tanto che il suo lavoro fu riconosciuto dal Physical Science Study Committee e fu assunta dal Massachussets Institute of Technology. A completare questo percorso per immagini sarà visibile il documentario a lei dedicato “A view of the 20th century” realizzato da Kay Weaver e Martha Wheelock nel 1992. Visitabile fino all’8 settembre.

“Tutela e valorizzazione degli ex edifici industriali lungo il torrente Gerenzone”: mostra allestita al primo piano del palazzo comunale con i dieci progetti di rifunzionalizzazione realizzati dagli studenti dei corsi di Conservation e Conservation Studio della laurea magistrale in Building and Architectural Engineering e della laurea in Ingegneria Edile-Architettura, nati dallo studio e dall’analisi del territorio, della sua storia e del suo patrimonio industriale lungo la Valle del Gerenzone, luogo simbolo della tradizione manifatturiera e metallurgica lecchese. Visitabile fino al 18 maggio.

“STEEL-LIFE, la materia immortale”: mostra di Lucrezia Roda alla Torre Viscontea, dedicata alla fotografia industriale e alla tradizione dell'industria metallurgica lecchese. Visitabile fino al 19 maggio.

“Un archivio in-vita: famiglia e lavoro nelle carte di Giuseppe Riccardo Badoni”: un percorso espositivo, allestito nel campus universitario del Politecnico di Lecco, che racconta attraverso fotografie e documenti d’archivio, oggetti personali, filmati storici e interviste, la storia di un uomo, di una famiglia e di un’azienda che ha reso grande il territorio lecchese nel mondo. Visitabile fino al 28 giugno



ALTRI PERCORSI - Mercoledì 8 maggio sul palco del Cineteatro Palladium di Lecco debutta la rassegna Altri Percorsi e lo fa con uno spettacolo dedicato a Leonardo da Vinci in occasione dell’anniversario dei cinquecento anni dalla morte del genio toscano. Massimiliano Finazzer Flory porta in scena “Essere Leonardo da Vinci, un’intervista impossibile”, in cui vestirà i panni dell’inventore e scienziato dialogando, in lingua rinascimentale su testi originali vinciani, con Gianni Quillico e Jacopo Rampini, nel ruolo di giornalisti, in uno spettacolo che ripercorre la vita, l’arte e l’inventiva di Leonardo. La rassegna prosegue per tutto il mese di maggio con tre spettacoli fra teatro e musica: “The Yoricks” del Teatro Stabile di Bergamo e dedicato al riso e alla figura del clown, l’esilarante e pungente comicità di Dario Vergassola e il grande concerto di Enrico Ruggeri. La rassegna si conclude il 5 giugno con un’altra grande serata di musica con I Musici di Francesco Guccini, una pagina di storia, per un tributo ad uno dei maestri del cantautorato italiano. Fuori abbonamento invece il 15 giugno “Saga Salsa” all’Hotel NH Lecco Pontevecchio si terrà uno spettacolo con degustazione, tra tradizione e cucina.