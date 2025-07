Lite per una donna, spunta il coltello fuori dall’Acquatica. Ferito un giovane, due arresti

Milano, 2 luglio 2025 – Aggressione al Latin Festival: scattano due arresti. Due cittadini egiziani di 23 e 25 anni, non in regola con il permesso di soggiorno e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per avere aggredito a Milano un cittadino marocchino di 23 anni. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Milano.

Lo scorso 10 giugno, in occasione della frequentata manifestazione, avrebbero ferito in modo grave la vittima, provocandogli un profondo taglio alla vena giugulare con un coccio di bottiglia nei pressi dell'Acquatica Park di via Gaetano Airaghi. L’attacco è avvenuto all’esterno della struttura, dopo che i tre protagonisti della vicenda avevano iniziato la baruffa nella sala da ballo, dove si erano ritrovati casualmente. Mentre uno dei due distraeva il giovane marocchino, l'altro lo ha colpito alla gola con un coccio di bottiglia, provocandogli un profondo taglio, con completa esposizione della vena giugulare.

Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato Lorenteggio, i tre avrebbero litigato per una donna. Gli arrestati sono stati rintracciati in due appartamenti abusivamente occupati, nelle vie Abbiati e Maratta in zona San Siro, e tradotti nel carcere di San Vittore.