Sospetti casi di legionella a Milano: scattano i protocolli precauzionali in via Rizzoli

Milano – MM, in accordo con il Comune di Milano, ha svolto nella giornata di oggi i protocolli precauzionali a fronte di alcune segnalazioni giunte nelle scorse ore da parte di alcuni inquilini di possibili casi di legionella in uno stabile di edilizia residenziale pubblica in via Rizzoli.

Ad ora, in assenza di comunicazioni da parte delle autorità sanitarie che, come prevede la procedura, si attivano in tali occasioni, è stata precauzionalmente sospesa la fornitura di acqua calda e sono stati effettuati i prelievi di acqua per le analisi necessarie ad avere un riscontro chiaro e certo. I risultati saranno noti nelle prossime 48 ore.

In ogni caso - prosegue la nota -, sempre in termini precauzionali, MM ha anche eseguito nel pomeriggio una nuova disinfezione dell'impianto idrico. MM precisa che si eseguono “regolari controlli periodici per legionella negli stabili Erp”. Nel caso di via Rizzoli questi si sono svolti lo scorso aprile e le analisi hanno escluso contaminazioni da legionella. In quella occasione era stata effettuata anche la semestrale disinfezione dell'impianto idrico condominiale.

Un'attività di sanificazione (foto di archivio)

Il batterio insidioso

La Legionellosi è un'infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, presente in natura. Se il batterio raggiunge ambienti artificiali come impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, questi “possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute".

Come avviene il contagio

La legionella può attaccare l’organismo umano soltanto per aerosol, cioè attraverso l’inalazione di minuscole gocce di acqua contaminata: non ci si contagia bevendola, né attraverso gli alimenti, né l’infezione può essere trasmessa da un essere umano all’altro. I casi “sporadici”, cioè tra loro indipendenti, di persone che si ammalano di legionellosi sono molto frequenti.