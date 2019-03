Lecco, 8 marzo 2019 – Gli appuntamenti del fine settimana e anche oltre di Lecco.



CARNEVALONE – In programma sabato dalle 14.30 la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati del Carnevalone di Lecco 2019 con i Regnanti Re Resegone, Regina Grigna e il Gran ciambellano. La sfilata partirà da piazza Cappuccini e fatappa dalle 16.30 alle 17 in piazza Giuseppe Garibaldi, per le premiazioni e le esibizioni del gruppo Sbandieratori e musici della Torre di Primaluna. Il Carnevalone si conclude con la serata musicale e due differenti proposte: in piazza Garibaldi con DJ Alberto Zanni di Radio Millennium e in piazza XX Settembre musica country con 700 metri sopra il cielo



LAVORO – Venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18 e sabato dalle 10 alle 16 in via dell’Eremo, sono in programma gli incontri L’Estate Addosso! Summer job 2019 e Let’s Move 2019, dedicati, rispettivamente, alle opportunità di lavoro estivo e al confronto con le agenzie e le organizzazioni specializzate in esperienze all’estero. Le iniziative sono organizzate dal servizio giovani del Comune di Lecco nell’ambito della JobWeek 2019, rassegna di incontri per parlare di lavoro con i giovani.



FESTA DELLA DONNA - In occasione della Giornata internazionale della donna, questa sera alle 21, gli astrofili del gruppo Deep Space, che gestiscono il Planetario civico, popongono un evento speciale, dedicato alle grandi donne della scienza e dello spazio: “Donne stellari”. A condurlo è la giovane ricercatrice Mery Ravasio, dell’Osservatorio di Merate e, per l’occasione, il costo del biglietto è ridotto per gli uomini a 4 euro e per le donne a 3 euro.

Dalle 14 alle 17 in piazza Giuseppe Garibaldi, le attiviste dell'Unione Donne in Italia di Lecco distribuiscono mimose e materiale associativo.

Nel tardo pomeriggio, alle 17, nella sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Giuseppe Garibaldi, Marisa Marraffino presenta il suo volume “Il bullismo spiegato a genitori e insegnanti”. Il momento è organizzato dalla Consigliera di Parità e dal Fondo Zanetti in collaborazione con le operatrici di Telefono Donna e le socie di Soroptimist Lecco.

La riflessione continuea poi la prossima settimana, venerdì 15 marzo alle 18, quando nella sala consiliare dal palazzo comunale di Lecco si tiene l'incontro intitolato “L’immagine femminile nella pubblicità e gli stereotipi di genere”, una seduta aperta della Commissione Pari opportunità del Comune di Lecco.

Venerdì 27 marzo alle 14.30 al Centro il Giglio di via Ghislanzoni è in programma l'incontro “Donne nella storia: Grazia Deledda" a cura della Consulta femminile di Lecco.



PERCORSO DELLA MEMORIA - Per il Percorso della memoria venerdì sera alle 21 all’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale è in programma il concerto “All’ombra delle tue ali” a cura dei musicisti dell'orchestra sinfonica di Lecco, mentre martedì 12 marzo a partire dalle 9.30 al Polo di Lecco del Politecnico di Milano su tiene un convegno-dibattito sulla Mappa della memoria



MOSTRE - “Nel segno della montagna”: mostra fotografica a Palazzo delle Paure dedicata alla montagna con gli scatti di Raffaele Bonuomo, Giuliano Cantaluppi, Pietro Sala, Giandomenico Spreafico e Giovanni Ziliani. Visitabile fino al 14 aprile.

“#WaterReporter - la natura dell’acqua”: ultimi due giorni per visitare la mostra fotografica allestita nel cortile del Municipio con i venti scatti selezionati, sul tema dell’acqua e della sostenibilità nel territorio della Provincia di Lecco, all’interno del concorso fotografico di Lario Reti Holding per il 10° anniversario di attività, in collaborazione con LifeGate.



RANDONEE - Domenica ritorna l'appuntamento ciclistico per tutti gli appassionati dei Randonée, 200 km da percorrere intorno al Lario. Per i “meno allenati” la soluzione mini 100 km, mentre sono 70 i km per gli amanti della Mtb. Tutti i percorsi si snodano in spettacolari scenari tra lago, monti e caratteristiche cittadine. Il ritrovo è previsto per le ore 6.30 all’oratorio di Maggianico, la partenza dalle 8 alle 9 in piazza Garibaldi