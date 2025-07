Cade dalla moto in Valtrebbia e precipita per 50 metri: grave motociclista 68enne di Pavia

Un motociclista di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato per circa 50 metri in una scarpata vicino al fiume Trebbia. L'incidente è avvenuto in località Rovaiola Sopra, nel territorio di Marsaglia (Piacenza), tra l'omonimo ponte e Corte Brugnatella.

La dinamica

L'uomo, residente a Pavia, stava percorrendo la strada quando ha perso il controllo della moto finendo nel dirupo. Alcuni motociclisti di passaggio hanno notato il mezzo sulla carreggiata e si sono accorti che il conducente era scomparso, individuandolo poi nel tratto impervio sottostante.

I soccorsi

Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna della stazione Monte Alfeo, l'elisoccorso di Milano, i vigili del fuoco e i carabinieri di Bobbio.

Il recupero

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell'impervia conformazione del terreno. L'elicottero ha verricellato l'equipe medica e un tecnico di elisoccorso che hanno raggiunto il ferito, somministrandogli ossigeno e stabilizzando le sue condizioni.

Il ricovero

L'uomo è stato quindi posizionato su una barella speciale e recuperato con il verricello per essere trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverato in rianimazione. I tecnici del Soccorso Alpino hanno garantito la sicurezza delle operazioni, imbragando l'equipe medica durante le fasi più delicate del recupero lungo la scarpata per riportarla poi sulla strada.