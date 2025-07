Omicidio a Luino: padre di 57 anni muore accoltellato dal figlio adottivo

Luino (Varese) – Accoltellato in serata dal figlio adottivo, un uomo di 57 anni, cittadino svizzero è morto prima ancora di arrivare in ospedale. L’aggressore, 25 anni, è stato fermato dai carabinieri di Luino. Secondo quanto ricostruito sarebbe scoppiata una violenta lite all’interno di un appartamento in pieno centro, dove vive la famiglia, la situazione sarebbe degenerata e all’improvviso uno dei due figli adottivi, il venticinquenne, avrebbe aggredito il padre, ferendolo mortalmente con alcuni fendenti. Poi si sarebbe allontanato dall’abitazione. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto gli operatori sanitari e i carabinieri della Stazione di Luino, che sono riusciti a rintracciare e a bloccare il giovane in una via del centro. Il fratello avrebbe assistito al delitto.

L’arresto

Il venticinquenne è stato portato in caserma per essere interrogato. Da chiarire ancora i motivi della violenta aggressione con l’accoltellamento del 57enne. L’intera via, chiusa al traffico, è stata presidiata dalle forze dell’ordine per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Nella serata di sabato ad essere accoltellato un uomo di 48 anni, albanese, ferito da un connazionale, di 41 anni, è accaduto a Cunardo.