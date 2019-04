Lecco, 11 aprile 2019 – E' già stata definita la "foto del secolo", una probabile futura icona della storia della scienza: la prima foto di un buco nero, o per essere più precisi, della zona vicinissima al suo confine, un’impresa titanica la cui notizia ha già avuto un'ampia eco. In onore di questa conquista straordinaria gli astrofili del gruppo Deep space che gestiscono il Planetario civico di Lecco propongono una serata speciale per illustrare questo grandioso risultato.

L'appuntamento è per lunedì 29 aprile alle ore 21 con il professor Gabriele Ghisellini, dell’Osservatorio astronomico di Brera di Merate che spiegherà l’importanza del risultato, le difficoltà affrontate dagli astronomi per ottenerlo e le prospettive che questa impresa apre. Gabriele Ghisellini, studioso di buchi neri e teoria della relatività, tra l'altro ha dato alle stampe da pochi giorni il libro “Astrofisica per curiosi - Breve storia dell’Universo”. Sarà un vero e proprio viaggio ai confini dello spazio e del tempo, dove le leggi fisiche sembrano subire uno scacco, ma dove probabilmente si nasconde la risposta alla più grande sfida della fisica teorica contemporanea: la conciliazione tra la meccanica quantistica e la teoria della relatività.



Il costo del biglietto d’ingresso alla serata è di 6 euro, 4 euro il ridotto, del quale beneficiano, fra gli altri, tutti i residenti a Lecco.