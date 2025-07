Addio a Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe e tra gli imprenditori più ricchi d’Italia

Merate, 6 luglio 2025 – É morto nella notte Giuseppe Crippa, 90 anni di Merate, fondatore della Technoprobe di Cernusco Lombardone, multinazionale della microelettronica di precisione con 400 milioni di euro di fatturato e 3mila dipendenti.

Era lo Steve Jobs della Brianza: aveva fondato la sua azienda nel garage di casa. Classe 1935, brianzolo doc, originario di Robbiate, diplomato in un istituto tecnico di Bergamo, da giovane aveva cominciato a lavorare alla Breda, poi a 25 anni il passaggio alla SGS Microelettronica e l'opportunità di trasferirsi nella Silicon Valley per poter gestire per la prima volta in Italia la produzione dei primi transistor al silicio nella prima linea di produzione di tutta Europa.

Una foto di Giuseppe Crippa alla Technoprobe

Nel 1989 l'inizio della svolta con una nuova attività tutta sua nel garage di casa, proprio come Steve Jobs, ma nel cuore della Brianza. Nel 1995 quindi il grande salto, con la proposta di liquidazione e di pensionamento dopo 35 anni di brillante carriera in quella che nel 1987 era diventata STM. Invece di godersi la pensione ha investito la liquidazione nella sua azienda.

Era tra gli uomini più ricchi d'Italia: nel 2022 la rivista Forbes aveva stimato un patrimonio di quasi 4 miliardi di euro (tra i primi venti in Italia) ma è sempre stato molto umile e alla mano. Abitava a Merate dove è mancato. Era un filantropo, ha fatto tantissimo bene e beneficenza. La camera ardente, da domani, nella hall di ingresso della Technoprobe, dove i figli Roberto e Cristiano seguono le sue orme.

"Una perdita immensa, un grandissimo uomo oltre che un imprenditore illuminato", è il cordoglio del sindaco.