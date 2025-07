Milano pensa (già) al Natale: pubblicato il bando per alberi e luminarie

Milano, 6 luglio 2025 – Musica per le orecchie degli amanti dell’inverno e delle feste natalizie. Anche Palazzo Marino pensa (già) al Natale. Come ogni anno in questo periodo l'amministrazione comunale ha pubblicato l'avviso pubblico per trovare sponsor tecnici che collaborino a realizzare ed installare gli alberi e le luminarie non solo in centro (ma non solo).

L'avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e operatori del Terzo settore attraverso sponsorizzazioni esclusivamente di natura tecnica, senza oneri diretti per l'Amministrazione. Le candidature possono essere per "Il Natale degli Alberi" e "Il Natale degli Alberi e installazioni luminose" (1° e 2° ambito), coerenti con il concept ideato da Marco Balich e donato al Comune da Fondazione Bracco. In questo caso gli alberi dovranno essere alti almeno quattro metri, essere visibili di giorno e di notte, essere sostenibili ed avere "alto valore scenografico" mentre le luminarie dovranno essere a basso impatto ambientale e coerenti con il contesto urbano in cui saranno posizionate.

Terzo ambito per cui sono aperte le candidature è quello delle "Installazioni Luminose" (3° ambito) conprogetti di illuminazione artistica delle strade centrali e di quartiere e degli assi commerciali. Quarto è quello del "Natale degli Alberi in Galleria Vittorio Emanuele" con proposte proposte per l'albero e la volta luminosa della Galleria, da realizzarsi in coordinamento tecnico e nel rispetto del pregio storico-artistico dello spazio.

Dall'avviso è esclusa l'area di piazza Duomo che rientra in altre iniziative istituzionali. Nel caso dei primi tre ambito ogni progetto dovrà riguardare due località, una in centro e una al di fuori della circonvallazione della linea 90/91. È esclusa l'area di piazza Duomo poiché oggetto di specifiche iniziative istituzionali. "I progetti - spiegano dal Comune - dovranno essere coerenti con i principi di sostenibilità, inclusione e decoro urbano, garantire un ritorno di immagine proporzionato e, ove possibile, prevedere attività di animazione sociale o iniziative di charity".