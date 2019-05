Lecco, 17 maggio 2019 - Ecco gli appuntamenti del week end e del fine settimana a Lecco

POLO DELLA MONTAGNA – E' stato Inaugurato al terzo piano del Palazzo delle Paure, nell'ambito degli appuntamenti previsti dall'edizione 2019 della rassegna Monti Sorgenti, il Polo della Montagna che comprende il già noto e apprezzato Osservatorio Alpinistico Lecchese e un nuovo percorso espositivo dedicato alla montagna, alla storia e alla lunga tradizione dell’alpinismo lecchese, che completa lo spazio interattivo dell’Osservatorio con manufatti e documenti di proprietà del Cai di Lecco, messi a disposizione della collettività grazie all'intervento di completamento realizzato a cura del Comune di Lecco.

MERCATO EUROPEO – Fine settimana all'insegna della buona cucina con la nona edizione del Mercato Europeo che anima piazza Mario Cermenati e il lungolago cittadino fino a domenica con prodotti gastronomici italiani e internazionali, stand provenienti da diversi paesi europei e regioni italiane, con prodotti tipici locali e menù per tutti i palati, ma anche bancarelle dedicate all'artigianato e all'oggettistica dei diversi territori.

Tredici le regioni presenti: per la Lombardia oltre ai piatti nostrani lecchesi e valtellinesi, con i tradizionali sciat e pizzoccheri, ci sono le specialità di Bergamo, Brescia e Cremona, con i loro formaggi e salumi. Quindici le nazioni europee rappresentate: tra le novità proposte gli hamburger di canguro, il torrone sardo e la cucina salentina con le orecchiette e il pasticciotto pugliese.



CLEAN UP DAY - Organizzata nell'ambito del progetto "Avere Cura del Bene Comune”, il Clean Up Day mira a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali attraverso un’azione collettiva e massiccia di vera e propria pulizia di numerose zone del contesto urbano di Lecco, alla quale parteciperanno diversi gruppi e associazioni che hanno a cuore questo tema e che impegnano energie e risorse nella lotta alle cause del cambiamento climatico.

I numerosissimi volontari, organizzati in 7 squadre, fanno riferimento ai referenti di ciascuna delle realtà coinvolte e coordinate dal servizio giovani del Comune di Lecco: Legambiente, Simbio, City Angels, Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco, Friday for Future, Il Giglio e Informagiovani. Domenica tutte le squadre sono impegnate nella pulizia delle sponde del lago dalle Caviate a Rivabella e dei torrenti di Lecco dai rifiuti generici, prestando particolare attenzione ai mozziconi di sigaretta.

Al termine delle attività, alle 17, a Rivabella, o, in caso di maltempo, al centro civico Sandro Pertini di Germanedo, si tiene un momento collettivo conclusivo di restituzione dei risultati.

BICICLETTATA – Domenica a Lecco si svolge la Biciclettata non competitiva del Piedibus, organizzata e promossa dall'assessorato all'ambiente e ai trasporti del Comune di Lecco in collaborazione con la Cooperativa Eco86, gli Istituti Comprensivi Statali 1-2-3 di Lecco e, naturalmente, il servizio Piedibus.

La biclettata, aperta a tutti, è strutturata su due percorsi: uno lungo di 15 km con ritrovo in piazza Giuspepe Garibaldi, apertura delle iscrizioni alle 9.30 e partenza alle 9.55 e uno breve di 4 km con ritrovo nell'area del cimitero di Castello in via Ponte Alimasco, dove i più piccoli si uniscono alla biciclettata con gli adulti, con iscrizioni alle 10.45 e partenza alle 11 alla volta del Parco Belvedere, arrivo della biciclettata, dove alle 11.30 saranno estratti dei premi e offerto un rinfresco.

In caso di maltempo la biciclettata è rinviata a domenica 22 settembre nell'ambito della "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile".

IL QUARTIERE AL CENTRO - Dalle 10 alle 12 di giovedì 23 maggio, il Centro diurno disabili di Germanedo coinvolge le vie, le strade e le piazze del quartiere in una giornata di festa dedicata alla struttura che da molti anni prende parte attivamente alla vita del quartiere, con attività creative e ludico-aggregative anche in collaborazione con gli Istituti scolastici e altre realtà. Quest'anno il Centro ha deciso di aprirsi ancora di più, invitando tutti i cittadini sia a varcare la sua soglia, sia a partecipare ad alcune attività organizzate nelle vie e nelle piazze di Germanedo, come attività di scoperta e sperimentazione dei giochi tradizionali in legno e di materiali di riciclo disponibili presso alcuni stand allestiti nelle vie del quartiere, attività assistite con animali domestici nel parchetto di piazza V Alpini, un percorso da percorrere in bici, tandem o bicicarrozza, che lungo via Tagliamento porterà alla sede del Cdd, con un piccolo rinfresco di benvenuto in musica e con giochi per tutti.



MONTI SORGENTI - A Palazzo delle Paure è visitabile fino al 2 giugno la mostra “Spedizioni. Cartoline tra uomini e montagne”. Sabato 18 alle 14.30 al Campo de Boi di Lecco “Yoga e Capoeira in montagna e alle 17.30 al rifugio Capanna Stoppani aperitivo musicale con Surfin Claire and The Whisky Rockers. Lunedì 20 alle 21 all’Auditorium Casa dell’Economia di via Tonale, 30 a Lecco serata alpinistica con Tamara Lunger. Giovedì 23 alle 21 al Teatro Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini, 3 a Lecco serata alpinistica “Serata in maglione rosso”.



LECCO SPORT EXPRERIENCE - Venerdì 17 alle 18 torneo di calcio giovanile FIGC “Coppa del Lago”. Sabato 18 alle 9 Torneo FIR Internazionale Minirugby “Città di Lecco” 2° Memorial Paolo Boazzo; All Star Game under 13 Basket Lecco. Domenica 19 alle 9 Torneo FIR Internazionale Minirugby “Città di Lecco” 2° Memorial Paolo Boazzo; Clinic Allenatori Basket Lecco.Lunedì 20 alle 18 torneo di calcio giovanile FIGC “Coppa del Lago”. Martedì 21 alle 18 torneo di calcio giovanile FIGC “Coppa del Lago”; torneo 4C4 esordienti Basket Lecco. Mercoledì 22 alle 18 torneo di calcio giovanile FIGC “Coppa del Lago”. Giovedì 23 alle 18 torneo di calcio giovanile FIGC “Coppa del Lago”; torneo 4C4 esordienti Basket Lecco.

MOSTRE - Visitabile fino a sabato la mostra “Tutela e valorizzazione degli ex edifici industriali lungo il torrente Gerenzone” allestita al primo piano del palazzo comunale. Ultimo fine settimana anche per visitare “STEEL-LIFE, la materia immortale”, la mostra di Lucrezia Roda alla Torre Viscontea, dedicata alla fotografia industriale e alla tradizione dell'industria metallurgica lecchese.

“I muri della memoria”: mostra fotografica dedicata alla Resistenza nella Brianza comasca e lecchese, curata dal Circolo Fotografico Inverigo e allestita al Circolo Fratelli Figini di via Armonia, 5 a Maggianico. Visitabile fino al 30 maggio.

“Un archivio in-vita: famiglia e lavoro nelle carte di Giuseppe Riccardo Badoni”: un percorso espositivo, allestito nel campus universitario del Politecnico di Lecco, che racconta attraverso fotografie e documenti d’archivio, oggetti personali, filmati storici e interviste, la storia di un uomo, di una famiglia e di un’azienda che ha reso grande il territorio lecchese nel mondo. Visitabile fino al 28 giugno.

“Berenice Abbott | TOPOGRAPHIES”: mostra fotografica che presenta 80 immagini in bianco e nero di una delle figure artistiche più interessanti e celebrate del Novecento, esponente della straight photography. L’esposizione ripercorre le tre fasi della carriera della Abbott illustrando il suo percorso artistico dai ritratti da allieva nello studio di Man Ray, sviluppando un proprio stile ritrattistico alla descrizione della New York in trasformazione al tema della scienza, convinta della validità di fotografare i fenomeni scientifici, tanto che il suo lavoro fu riconosciuto dal Physical Science Study Committee e fu assunta dal Massachussets Institute of Technology. A completare questo percorso per immagini sarà visibile il documentario a lei dedicato “A view of the 20th century” realizzato da Kay Weaver e Martha Wheelock nel 1992. Visitabile fino all’8 settembre.

PLANETARIO – Al Planetario civico di Lecco venerdì 17 alle 21 conferenza ”I segreti del Sole e la rivoluzionaria missione Parker” a cura dell’astrofisico Simone Iovenitti. Sabato 18 alle 15 e alle 16.30 il sabato dei bambini dai 3 ai 7 anni “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe”. Domenica 19 alle 16 proiezione in cupola “M87 e Sombrero: galassie giganti nell’infinito”.