Lecco, 10 maggio 2019 – Ecco gli appuntamenti e le iniziative del week end e della settimana a Lecco



FLASH MOD – Sabato dalle 11 alle 15.30 in piazza Giuseppe Garibaldi a Lecco il flash mob per la Festa dell’Europa, promosso dai tesserati della sezione di Lecco del Movimento federalista europeo, che conclude le iniziative organizzate in occasione della celebrazioni 2019.

PER LE VIE DELLE CROCI – Sabato alle 18.30 a Lecco nella basilica di San Nicolò si tiene la messa celebrata da monsignor Davide Milani in occasione della 13esima edizione di “Una strada piena di vita - Per le vie delle croci”, la campagna di sensibilizzazione promossa dai volontari della Polisportiva Monte Marenzo in collaborazione con i Familiari delle vittime della strada, sulla prevenzione degli incidenti stradali e di responsabilità verso il dono della vita.

SOCIETA' ESCURSIONISTI LECCHESI – Sabato alle a Palazzo delle Paure la serata di festeggiamento dei 120 anni dalla fondazione della Società Escursionisti Lecchesi, costituita il 1° febbraio 1899. Nel corso della giornata i quattro rifugisti dei rifugi di Sel, cioè il Luigi Azzoni sul Resegone, l'Alberto Grassi in Valtorta, il Sassi Catselli ai Piani di Artavaggio , e il rifugio Rocca Locatelli ai Resinelli sono presenti in piazza XX Settembre per incontrare gli appassionati della montagna.

MONTI SORGENTI – Per la rassegna “Monti sorgenti”, venerdì alle 18 a Palazzo delle Paure si inaugura la mostra “Spedizioni - Cartoline tra uomini e montagne”. Lunedì alle 21 al Teatro Invito la proiezione del film “Mountain” di jennifer Peedom. Giovedì 16 maggio alle 18 al terzo piano di Palazzo delle Paure l'inaugurazione del Polo della montagna, un nuovo percorso espositivo dedicato alla montagna, alla storia e alla tradizione dell’alpinismo lecchese. Sempre alle 18 la presentazione del libro fotografico “Gasherbrum IV - La montagna lucente”, curato da Alessandro Giorgetta, che raccoglie le immagini inedite scattate da Fosco Maraini, storiografo e documentarista.

PALLADIUM - Mercoledì 15 al Cineteatro Palladium alle 21 per la rassegna “Altri Percorsi” è in scena lo spettacolo “The Yoricks”, una produzione degli artisti del Teatro Tascabile di Bergamo, dedicato al mito dei clown del passato.

LECCO SPORT EXPERIENCE - Sabato All Star Game di basket under 15. Domenica 12 alle 9 concentramento di volley S3 e amichevole basket selezione regionale under 14. Lunedì 13 fitcamp lLcco workout. Martedì 14 torneo 4C4 under 13 di basket. Giovedì 16 alle 18 torneo di calcio giovanile Figc “Coppa del Lago” e torneo 4C4 under 13 di basket.

MOSTRE - “Tutela e valorizzazione degli ex edifici industriali lungo il torrente Gerenzone”: mostra allestita al primo piano del palazzo comunale con i dieci progetti di rifunzionalizzazione realizzati dagli studenti dei corsi di Conservation e Conservation studio della laurea magistrale in Building and Architectural engineering e della laurea in Ingegneria edile-architettura, nati dallo studio e dall’analisi del territorio, della sua storia e del suo patrimonio industriale lungo la Valle del Gerenzone, luogo simbolo della tradizione manifatturiera e metallurgica lecchese. Visitabile fino al 18 maggio.

“Steel-life, la materia immortale”: mostra di Lucrezia Roda alla Torre Viscontea, dedicata alla fotografia industriale e alla tradizione dell'industria metallurgica lecchese. Visitabile fino al 19 maggio.

“I muri della memoria”: mostra fotografica dedicata alla Resistenza nella Brianza comasca e lecchese, curata dal Circolo Fotografico Inverigo e allestita al Circolo Fratelli Figini di via Armonia, 5 a Maggianico. Visitabile fino al 30 maggio.

“Un archivio in-vita: famiglia e lavoro nelle carte di Giuseppe Riccardo Badoni”: un percorso espositivo, allestito nel campus universitario del Politecnico di Lecco, che racconta attraverso fotografie e documenti d’archivio, oggetti personali, filmati storici e interviste, la storia di un uomo, di una famiglia e di un’azienda che ha reso grande il territorio lecchese nel mondo. Visitabile fino al 28 giugno.

“Berenice Abbott - TOPOGRAPHIES”: mostra fotografica che presenta 80 immagini in bianco e nero di una delle figure artistiche più interessanti e celebrate del Novecento, esponente della straight photography. L’esposizione ripercorre le tre fasi della carriera della Abbott illustrando il suo percorso artistico dai ritratti da allieva nello studio di Man Ray, sviluppando un proprio stile ritrattistico alla descrizione della New York in trasformazione al tema della scienza, convinta della validità di fotografare i fenomeni scientifici, tanto che il suo lavoro fu riconosciuto dal Physical Science Study Committee e fu assunta dal Massachussets Institute of Technology. A completare questo percorso per immagini sarà visibile il documentario a lei dedicato “A view of the 20th century” realizzato da Kay Weaver e Martha Wheelock nel 1992. Visitabile fino all’8 settembre.

PLANETARIO DI LECCO - Venerdì 10 alle 21 serata di osservazione astronomica con i telescopi degli astrofili del Gruppo Deep Space dal piazzale di partenza della funivia dei Piani d’Erna. Domenica 12 alle 16 proiezione in cupola “Il cielo di primavera”.



LETTURE AD ALTA VOCE - Mercoledì 15 maggio dalle 17 alle 19 presso il centro commerciale Meridiana di Lecco, nell'ambito dello sportello "Fuori dal Comune", la presentazione il programma di "Nati per Leggere" e gli appuntamenti di "Letture ad alta voce", iniziative promosse dalla Biblioteca civica "Umberto Pozzoli" di Lecco e pensate per gli utenti della primissima fascia di età, quella che va da 0 a 6 anni. I progetti intendono sensibilizzare nei confronti della lettura ai bambini in età prescolare, stimolare sin da subito il linguaggio, l'ascolto e la concentrazione, nonchè trasmettere ai più piccoli la passione per i libri e per la lettura. Nel corso del pomeriggio spazio sia per la presentazione delle iniziative sia per delle letture vere e proprie. Gli appuntamenti con le letture di Nati per Leggere proseguono poi in Biblioteca civica fino alla fine del mese, mercoledì 22 e 29 alle 16.30.