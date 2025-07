Caldo, bollino rosso a Milano oggi e domani. Cosa significa, pericoli per la salute e come difendersi

Milano, 1 luglio 2025 - Dopo una fine di giugno rovente, anche luglio si apre all'insegna dell'allerta caldo: bollino rosso a Milano con previsione di temperature massime oltre i 36 e Brescia dove si supereranno i 37, e in altre 15 città italiane, oggi e domani. A peggiorare la sofferenza è prevista una forte afa che aumenta la temperatura percepita. E neppure la notte porterà particolare sollievo con punte anche di 25 gradi.

Intanto in Lombardia scatta la sospensione delle attività lavorative nella fascia oraria più critica, dalle 12:30 alle 16 in presenza di condizioni di rischio alto segnalate dal sistema Worklimate, con ordinanza del presidente della Regione, Attilio Fontana.

L'allerta di livello 3, ricorda il ministero, indica condizioni di emergenza per un’ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde tra le 11 e le 18 i.

e al sole diretto nelle ore più calde tra le i. Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa , bagnandoti spesso con acqua fresca.

della giornata , bagnandoti spesso con acqua fresca. Utilizza correttamente il condizionatore . Se hai solo il ventilatore utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti, ad esempio non indirizzarlo mai direttamente sul corpo .

. Se hai solo il utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti, ad esempio . Assicura un adeguato ricambio di aria: la ventilazione naturale determina un miglior ricambio dell’aria rispetto alla ventilazione meccanica.

la ventilazione naturale determina un miglior ricambio dell’aria rispetto alla ventilazione meccanica. Indossa indumenti chiari, leggeri , in fibre naturali, riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.

, in fibre naturali, riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole. Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.

con creme solari ad alto fattore protettivo. Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita , inoltre, b evande troppo fredde o alcoliche .

liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. , inoltre, b . Segui un ' alimentazione legger a , preferendo la pasta e il pesce alla carne ed evitando cibi elaborati e piccant i; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili , in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di disturbi gastroenterici.

' , preferendo la pasta e il pesce alla carne ed i; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai , in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di disturbi gastroenterici. Se assum i farmaci , non sospendere autonomamente terapie in corso, ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica. Fai attenzione alla corretta conservazione , tienili lontano da fonti di calore e e riponi in frigo quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30 gradi.

, non sospendere autonomamente terapie in corso, ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica. Fai attenzione alla , tienili lontano da fonti di calore e e riponi in frigo quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30 gradi. Se l’ auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata dalle 11 alle 18 . Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste. Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole.

di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata . Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste. Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole. Assicurati che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte.

Spiega il ministero della Salute: il caldo altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Normalmente, il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni fisiche e ambientali questo non è sufficiente. Se, ad esempio, l’umidità è molto elevata, il sudore non evapora rapidamente e il calore corporeo non viene eliminato efficacemente. La temperatura del corpo, quindi, aumenta rapidamente e può arrivare a danneggiare diversi organi vitali e il cervello stesso.

Insolazione

È causata da un aumento della temperatura corporea per insufficiente capacità di termoregolazione. Si possono verificare eritemi o ustioni accompagnate o meno da una sintomatologia da colpo di calore.

Crampi

Sono causati da una perdita di sodio, dovuto alla sudorazione, e ad una conseguente modificazione dell'equilibrio idrico-salino, oppure derivano da malattie venose degli arti inferiori. I crampi si possono verificare negli anziani che assumono pochi liquidi e in persone, anche giovani, che svolgono attività fisica senza reintegrare a sufficienza i liquidi persi con la sudorazione.

Edema

È causato da una ritenzione di liquidi negli arti inferiori come conseguenza di una vasodilatazione periferica prolungata.Un rimedio semplice ed efficace è tenere le gambe sollevate ed eseguire di tanto in tanto dei movimenti dolci per favorire il reflusso venoso, oppure, effettuare delle docce fredde agli arti inferiori, dal basso verso l’alto e dall’interno verso l’esterno sino alla sommità della coscia.

Congestione

E’ causata dall'assunzione di bevande ghiacciate in un organismo surriscaldato, durante o subito dopo i pasti, che provoca un eccessivo afflusso di sangue all’addome, che può rallentare o bloccare i processi digestivi. I primi sintomi sono costituiti da sudorazione e dolore toracico.

Disidratazione

E' causata da una perdita di acqua dall’organismo maggiore di quella introdotta. L’organismo si disidrata e incomincia a funzionare male quando: è richiesta una quantità di acqua maggiore come in caso di alte temperature ambientali per via della sudorazione; si perdono molti liquidi, come in caso di febbre, vomito e diarrea; una persona non assume volontariamente acqua a sufficienza in mancanza di stimolo della sete: in caso di assunzione di farmaci che possono favorire l’eliminazione di liquidi (per esempio diuretici, lassativi). I sintomi principali sono sete, debolezza, vertigini, palpitazioni, ansia, pelle e mucose asciutte, crampi muscolari, abbassamento della pressione arteriosa.

Pressione arteriosa

Le persone ipertese e i cardiopatici, soprattutto se anziani, ma anche molte persone sane, possono manifestare episodi di diminuzione della pressione arteriosa, soprattutto nel passare dalla posizione sdraiata alla posizione eretta. In questi casi, è consigliabile: evitare il brusco passaggio dalla posizione orizzontale a quella verticale, che potrebbe causare anche perdita di coscienza; non alzarsi bruscamente dal letto, soprattutto nelle ore notturne, ma fermarsi in posizioni intermedie (esempio: seduti al bordo del letto per alcuni minuti) prima di alzarsi in piedi.

Stress da calore

È causato da un collasso dei vasi periferici con un insufficiente apporto di sangue al cervello. Si manifesta con una forte sudorazione, un senso di leggero disorientamento, malessere generale, debolezza, nausea, vomito, cefalea, tachicardia e ipotensione, oliguria, confusione, irritabilità. Il trattamento d’urgenza consiste nello spostare la persona in un ambiente fresco e, se non è presente nausea, reintegrare i liquidi e favorire il raffreddamento del corpo. Nei casi più gravi, trasportare il paziente al pronto soccorso

Colpo di calore