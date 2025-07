Bomba d’acqua in Valtellina e Valcamonica, 50 sfollati. Frana investe un gregge: 15 animali morti

Valdisotto – Vigili del fuoco al lavoro questa notte e dalle prime luci dell’alba in Valtellina e nella vicina alta Valle Camonica. I danni maggiori si sono registrati in provincia di Sondrio, a Valdisotto. La frazione di Aquilone è stata evacuata e attualmente una cinquantina di persone è fuori casa. Una vasta colata detritica è scesa dalla montagna colpendo sia la frazione sia le aree circostanti. È arrivata fino alla ex Statale 38 e alla pista ciclabile, portando con se piante e fango. Sia la strada sia la ciclabile, che in quel momento erano vuote, sono state chiuse. Il maltempo, fortunatamente, non ha causato feriti. Sono invece morti almeno 15 animali tra capre e pecore. Erano in una zona erbosa investita dalla frana.

Le operazioni di salvataggio

Altre persone hanno dovuto allontanarsi dalla località Tola. sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il Gruppo operazioni speciali del Comando di Sondrio, affiancati dalle squadre fluviali e da rinforzi giunti dai Comandi di Brescia, Como, Lecco e Bergamo. A supporto, anche elicotteri decollati da Malpensa. La Protezione Civile ha schierato droni per le operazioni di monitoraggio, mentre Carabinieri e personale del Comune di Valdisotto coordinavano gli interventi. Presente anche il sindaco Alessandro Pedrini, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione. Martedì mattina si lavora per riportare la situazione alla normalità.

Esondato il torrente Avio

Il temporale ha avuto effetti pure in Valcamonica e ha interessato i Comuni di Ponte di Legno e Temù, causando una decina di interventi per prosciugamenti. La strada comunale per la Val d’avio nel territorio di Temù è stata interrotta a causa dell’esondazione del torrente Avio in prossimità della Malga Caldea, bloccando il rientro a valle di cinque persone, due gestori dei rifugi e tre alpinisti con le loro autovetture.

La colata di fango e detriti che ha investito il territorio di Tola

Gli escursionisti sono stati ospitati per la notte presso il rifugio Malga di Mezzo in attesa del ripristino della strada da parte del Comune di Temù sul Lago di Garda, invece Squadra nautica del distaccamento di Salò del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è intervenuta nelle acque antistanti al Comune di Sirmione per il soccorso di una imbarcazione in avaria con due persone a bordo. Una volta raggiunte e messe in sicurezza si è provveduto al recupero del natante in zona sicura al porto di Desenzano.