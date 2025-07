“Musica sull’Acqua” a Colico, debutto con la pianista Ingrid Fliter

Torna lo speciale appuntamento con il Festival Musica sull’Acqua che quest’anno, con la storica direzione artistica di Francesco Senese, festeggia l’edizione del Ventennale. Dal 5 al 27 luglio in cartellone ci sono 15 appuntamenti, tra concerti, eventi, colazioni e passeggiate musicali immerse nella natura, in splendidi luoghi affacciati sul Lago, tra Colico, Como, Gravedona, Pianello del Lario e Varenna, in un variegato programma artistico di straordinaria qualità che attraverserà epoche e stili diversi, dalla musica barocca di Georg Friedrich Händel, nel 340° anniversario dalla morte, alla musica da camera del compositore romantico Robert Schumann, a cui sono dedicati i concerti del 5 e del 13 luglio, fino all’avanguardia del genio del Novecento italiano Luciano Berio, che viene ricordato assieme al soprano Cathy Berberian nel Centenario della nascita. Si comincia sabato prossimo alle 21 all’Abbazia di Piona a Colico, con il concerto di apertura con Ingrid Fliter (nella foto) al pianoforte su spartiti di Chopin e Schumann. Per informazioni: www.festivalmusicasullacqua.org. D.D.S.