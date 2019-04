Sondrio, 4 aprile 2019 - Appuntamento con la storia e la cultura grazie all'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, che ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Sondrio, Lions Club Host Sondrio e Rotary Club Sondrio, l'incontro con il noto psichiatra, sociologo ed educatore Paolo Crepet dal titolo "Il coraggio di educare".

L'evento, a ingresso libero, si svolgerà martedì 9 aprile alle ore 21 presso l'auditorium "Torelli" di Sondrio. L'ingresso al convegno del professionista è libero e aperto a tutti gli interessati. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova nel 1976 e poi in Sociologia presso l'Università di Urbino nel 1980, Paolo Crepet nel 1985 ottiene la specializzazione in psichiatria presso la clinica psichiatrica dell'università di Padova. È il figlio di Massimo Crepet, in passato pro-rettore dell'università di Padova e professore di Clinica delle Malattie del Lavoro nello stesso ateneo.