Valtellina Summer League al via: un’estate con giovani e campioni

Sondrio – Sport, turismo e giovani saranno i protagonisti della Valtellina Summer League. È stata presentata nella sala consiliare di Palazzo Muzio, sede della Provincia di Sondrio, l’edizione 2025 della manifestazione sportiva estiva che unisce grandi eventi di pallacanestro e pallavolo, camp estivi giovanili e promozione turistica promossa da ASC Sport - Comitato di Sondrio - e da Rixalto Group, con il contributo di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Bim, Comuni ed enti locali coinvolti, oltre ad alcuni sponsor privati.

Ente capofila dell’iniziativa è il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco. Il programma prenderà il via a breve coi camp di basket (a Caspoggio) e pallavolo (a Chiesa in Valmalenco) in collaborazione con Volley Bergamo 1991 e poi con il camp di alta specializzazione di Aprica nel quale oltre al tecnico Francois Salvagni (allenatore di Serie A1), supportato da uno staff completo, con nutrizionista, preparatore atletico e fisioterapista, ci saranno anche giocatrici professioniste quali Jennifer Boldini, Vittoria Piani, Giorgia Zannoni e Laura Bovo. I giganti del basket daranno spettacolo a Livigno e a Sondrio dal 4 al 7 settembre. Poi sarà la volta della pallavolo, con le squadre di serie A1 (confermate già la Volley Bergamo 1991 e la Cuneo Granda Volley) e di serie A2 impegnate, nell’ultima settimana di settembre, in amichevoli e nel torneo internazionale.

"È la seconda volta che partecipo alla presentazione della Valtellina Summer League e, anche quest’anno, ribadisco quanto questa iniziativa rappresenti un’opportunità straordinaria, che valorizza il nostro territorio attraverso lo sport – dichiara Davide Menegola, presidente della Provincia –. Grazie alla collaborazione attiva che abbiamo consolidato con il Bim, il progetto si amplia coinvolgendo sempre più Comuni e associazioni sportive locali, che svolgono, come sapete, un ruolo fondamentale nella crescita dei nostri giovani. La Valtellina Summer League rappresenta una leva importante anche per lo sviluppo del turismo sportivo, uno dei pilastri strategici delle politiche provinciali. Avvicinare i giovani allo sport significa promuovere un turismo sano, sostenibile, che fa bene alle persone, all’ambiente e alle nostre comunità".