Classici Disney, grandi musiche. Uno spettacolo speciale al Teatro Sociale di Sondrio

Sondrio – Biancaneve e i sette nani, Cenerentola, La carica dei 101, Il libro della giungla, La Sirenetta, La bella e la bestia, Rapunzel, Il re Leone, The Brave, Frozen tutti in una sera. Non è una "maratona" televisiva, ma il programma dello straordinario concerto natalizio che gli "Amici della Musica" di Sondalo e l’Orchestra Antonio Vivaldi organizzano per lunedì 23 dicembre alle 20.45 al Teatro Sociale di Sondrio.

Incentrato sulle colonne sonore dei grandi capolavori d’animazione di Walt Disney trascritte per voci e orchestra, lo spettacolo – cantato in italiano – si avvarrà delle voci di Chiara Amati (nella foto), esperta e appassionata del repertorio musical e di Serena Ferrara, raffinata jazzista, mentre la narrazione è affidata a Matteo Vercelloni, Chiara Amati è esperta e appassionata del repertorio musical, mentre Ferrara è una raffinata jazzista. Uno spettacolo che non mancherà di appassionare anche i più grandi.

A dirigere l’Orchestra Vivaldi torna sul podio del Sociale Ernesto Colombo, brillante guida della Vivaldi. Lecchese del 1986, Colombo fa parte dal 2011 dell’orchestra fondata da Lorenzo Passerini, nella quale ricopre anche il ruolo di direttore di produzione. Li si vedrà sul podio, insieme, il 5 gennaio per il Concerto di Capodanno, sempre attesissimo e sempre al Sociale.