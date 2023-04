Valtellina Ebike Festival, Morbegno scommette sul binomio territorio-bicicletta

Morbegno (Sondrio) – C’è aria di primavera al Valtellina Ebike Festival, in programma sabato 27 e domenica 28 maggio a Morbegno. La nuova edizione sarà ricca di novità, come raccontato in occasione della presentazione di ieri sera, mercoledì 12 aprile, nel suggestivo ex-convento cinquecentesco di Sant’Antonio, con il rinfresco a cura del ristorante La Brace.

Il weekend in mountain bike elettrica, con i principali sponsor confermati in Met Helmets e Consorzio Mela di Valtellina Igp, prevede attività adatte a tutti i livelli: appassionati e pro bikers, ma anche per chi ha appena iniziato a pedalare la bicicletta elettrica. Il format, ormai di successo, ha sempre al centro il binomio territorio-bicicletta, con importanti novità: lo spostamento del festival in primavera, la tappa a Morbegno di e-Enduro, il più importante circuito italiano per e-Mtb enduro, e la presenza di Hans Rey, pioniere e leggenda della mountain bike, come special guest del tour per i più esperti, la Trail Experience.

“In bassa Valtellina abbiamo una ricchissima varietà di itinerari perfetti per la mountain-bike, fruibili in gran parte dell’anno. Questi ingredienti uniti alla grande tradizione gastronomica costituiscono i pilastri portanti su cui si fonda il Valtellina Ebike Festival”, ha detto Paolo Belli, presidente del Comitato promotore Valtellina Ebike Festival, che unisce Mondo Ebike, Days Off e 360 Valtellina Bike. “Il festival” - ha annunciato Gigi Negri di Valtellina Turismo – darà il via alla stagione del cicloturismo in Valtellina, primo evento di un ricco calendario tutto in salita”.