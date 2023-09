Sondrio, finita l'estate c'è voglia di vacanze d’autunno: ecco gli appuntamenti in Valtellina e Valchiavenna

Sondrio, 27 settembre 2023 – Finita l’estate non è terminato il turismo in Valtellina e Valchiavenna, mete ideali anche per passeggiate, trekking tra i vigneti. Ma posto preferito dagli appassionati che vi si recano per la raccolta dei funghi e delle castagne, senza contare le diverse manifestazioni dedicate al cibo e alla fine della transumanza. Sono tanti gli appuntamenti che vale la pena segnarsi sul calendario, a partire da quelle di Livigno e Trepalle e di Chiareggio in Valmalenco che, nel weekend del 16 e 17 settembre, hanno aperto il calendario della demonticazione, mentre l’8 ottobre è annunciato lo Scargaamuut 2023 ad Albosaggia.

Il successo della “vacanza d’autunno” emerge anche dal primo bilancio Coldiretti/Ixè in occasione della Giornata Mondiale del Turismo promossa dal UNWTO il 27 settembre e dedicata quest’anno agli investimenti green. Un risultato che – sottolinea la Coldiretti - è il frutto di un calo dei turisti italiani a giugno ed agosto e un aumento a luglio e settembre favorito dal clima mite e dai bassi costi.

"I dati indicano come si sia ridotto il periodo delle vacanze e per la metà degli italiani in viaggio (50%) la durata della vacanza è stata inferiore alla settimana mentre per il 25% – spiega il presidente di Coldiretti Sondrio, Sandro Bambini – è compresa tra una e due settimane, ma c’è un fortunatissimo 4% che si è spinto a stare fuori addirittura oltre un mese. È stato il mare a fare la parte del leone ma particolarmente apprezzate sono anche le scelte alternative dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi che ben il 72% dei vacanzieri dichiara di visitare magari anche solo con una gita in giornata. Nella classifica delle preferenze molto gettonati sono anche i 25mila agriturismi presenti in Italia spinti secondo Terranostra e Campagna Amica dalla ricerca di un turismo più sostenibile che ha portato le strutture a incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness”.