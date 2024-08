Enjoy Stelvio Valtellina 2024: quattro giorni, quattro passi e zero traffico. In bicicletta o a piedi

Sondrio, 26 agosto 2024 – Pronti a salire in sella alla vostra bicicletta o a lunghe camminate in luoghi che regalano panorami meravigliosi? Dopo il grande successo dello scorso anno con più di 23mila presenze, anche quest’estate i leggendari passi alpini del Parco Nazionale dello Stelvio e della Valtellina tornano accessibili a tutti gli amanti delle due ruote e non solo, senza traffico motorizzato a disturbarli, grazie a Enjoy Stelvio Valtellina 2024.

Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione non competitiva (aperta a tutti e senza necessità di iscrizione) offre a moltissimi appassionati la possibilità di cimentarsi sulle salite mozzafiato di Stelvio, Gavia, Mortirolo e Cancano, così come di Passo Spluga, Passo San Marco, Campo Moro e Passo Forcola, nei mesi di giugno e luglio, e si prepara a ripetersi dal 29 agosto al 1° settembre.

Il lungo weekend dedicato al ciclismo in libertà inizierà con una grande novità: giovedì 29 agosto, dalle 9 alle 13, gli appassionati potranno scalare il Mortirolo da Sernio e raggiungere il Passo percorrendo la dorsale, seguendo l’itinerario percorso in passato dal Giro d’Italia U23.

Il giorno dopo, venerdì 30, sarà la volta della salita ai Laghi di Cancano, meno impegnativa delle sue sorelle ma dal grande impatto paesaggistico, mentre sabato 31 si terrà la 22esima Scalata Cima Coppi. Chi vorrà sfidarsi sui numerosi tornanti che portano in cima al Passo dello Stelvio, grazie alla chiusura delle strade, potrà decidere se partire da Prato allo Stelvio, Bormio o da Santa Maria in Val Monastero, in Svizzera. Quest’epica salita ricorderà a molti le imprese di grandi del ciclismo come Fausto Coppi nella tappa Bolzano-Bormio del Giro d’Italia del 1953, ma la vista che si potrà ammirare in cima dopo tanta fatica non sarà certamente da meno.

Il gran finale, domenica 1° settembre, sarà la salita al Passo Gavia, con i suoi 2.652 metri di altitudine: più volte percorsa dal Giro d’Italia, alterna tratti impegnativi e tratti più facili, perfetti per riprendere fiato e godersi lo spettacolo delle vallate.

Enjoy Stelvio Valtellina vuole offrire a tutti la possibilità, a seconda delle proprie capacità, di mettersi alla prova, che sia in bicicletta, e-bike o a piedi, su strade che hanno visto fare la storia e regalare un emozionante viaggio, in piena tranquillità, a chiunque voglia esplorare questi meravigliosi luoghi.