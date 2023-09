A Bormio torna la Pizzoccherata più lunga d'Italia: ecco quando e come partecipare

Bormio (Sondrio) – La specialità valtellinese più amata e conosciuta nel mondo sarà protagonista domenica 10 settembre a Bormio della sesta "Pizzoccherata più lunga d'Italia". La manifestazione si svolgerà nel centro storico, tra piazza del Kuerc, via Roma e piazzetta San Vitale. È qui che verrà allestita una grandiosa tavolata ad anello, lunga circa 800 metri, capace di ospitare 1.800 persone.

Alle 13, i rintocchi della Bajona (o Torre delle Ore) daranno il via al servizio: circa 500 chili di pizzoccheri conditi, come tradizione vuole, con abbondante burro fuso e formaggio Casera dop. A seguire, Salamet e slinzega della Contea, formaggi dei contadini, la torta saracena e un amaro locale. Faranno da contorno dimostrazioni culinarie, musica tipica e balli.

All'evento hanno aderito 15 ristoranti, saranno servite 750 bottiglie di vino Valtellina Superiore del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina, con la presenza di 15 diverse case vinicole, tra i tavoli ci saranno ben 150 volontari. "L'evento della 'Pizzoccherata più lunga d'Italia', ha riscontrato fin da subito un grande successo. La manifestazione enogastronomica permette di valorizzare sia i prodotti genuini di montagna che il ricco patrimonio artistico e culturale del centro storico - afferma Veronica Mazzola, direttore Marketing di Bormio Tourism - Dopo un'edizione da record che prevedeva 3.000 commensali, al fine di mantenere la manifestazione nella zona pedonale, abbiamo confermato il format consueto che prevede una tavolata da 800 metri per 1.800 persone sedute da piazza del Kuerc fino alla piazzetta San Vitale. Con l'intento di prolungare la stagione turistica nella località, abbiamo fissato l'edizione 2023 la seconda domenica di settembre: una giornata di festa per chiudere una stagione estiva col botto".

Per info e prevendita dei posti www.bormio.eu/it/la-pizzoccherata-piu-lunga-d-italia. Per chi volesse, nel frattempo, mettersi ai fornelli e cucinare il piatto tipico della Valtellina, la ricetta dei pizzoccheri tradizionali, come vuole l’Accademia del Pizzocchero di Teglio www.bormio.eu/2015/10/ricetta-pizzoccheri.