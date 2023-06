Colico, tutto pronto per una sfilata di auto da... Belle Époque

Colico (Sondrio), 15 giugno 2023 - Il lungolago di Colico ritornerà ai tempi della Belle Époque, il periodo storico caratterizzato da scoperte in ambito delle tecnica e della scienza che contribuirono notevolmente ad alzare gli standard della vita di tutti. “Belle Epoque sul lago (Eleganza in movimento)” è un evento che si svolgerà a Colico, in piazza Garibaldi, il 18 Giugno 2023.

Il raduno nasce da un’idea del Valtellina Veteran Car club di Sondrio, guidato dal Presidente Luigi Frigerio, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Colico, che hanno partecipato attivamente all’organizzazione, e con l’amichevole collaborazione dei club Moto Club Prealpi Orobiche, Antiche moto Brianza e Motoclub Colico.

“Il nostro scopo è quella di riunire sul lungolago di Colico auto e moto concepite e costruite fino al 1950, portate da conducenti ed equipaggi rigorosamente abbigliati nello stile che usava nell’anno di costruzione del proprio mezzo – dicono dal Valtellina Veteran Car -. Ci si è prefissati il 1950 come data limite per riuscire ad avere un forte impatto scenico e una certa coerenza tra le tipologie di mezzi e lo stile nell’abbigliamento".

E ancora: “Quello che si vorrebbe realizzare è di ricreare una cartolina di quegli anni che ha come sfondo il lago e le montagne della Valtellina che si possono ammirare dalle rive di Colico. Per una giornata ci si augura di tornare indietro nel tempo. Quello che si cerca di fare è creare un evento legato al mondo dei motori che non voglia essere una competizione dal punto di vista tecnico, ma una giornata di divertimento per i partecipanti e di interscambio con il pubblico sulla Storia e sulle “storie” legate ai motori e alla moda, due settori che hanno visto e ancora vedono l’Italia come uno dei paesi più importanti al Mondo”.

La manifestazione sarà in parte statica e in parte dinamica e si aprirà con il ritrovo alle ore 9 di domenica 18 Giugno presso Piazza Garibaldi a Colico per iscrizioni e prima colazione. Dalle 9 alle 10,30 i partecipanti lasceranno esposti i loro mezzi in piazza e potranno visitare le vie del lungo lago di Colico interagendo con il pubblico presente. Alle 10,30 è stata prevista una sfilata con i mezzi per le vie cittadine che si concluderà con il ritorno in piazza Garibaldi e, a motori spenti, passaggio di veicoli ed equipaggi davanti alla giuria che valuterà le caratteristiche sia tecniche che di eleganza fino alle 12.30. Terminata la sfilata i partecipanti pranzeranno presso il ristorante Blue River, in piazza Garibaldi al 2. Per tutta la durata del pranzo i mezzi resteranno esposti sul lungolago di Colico a beneficio di passanti e turisti. Alle 14.30 in piazza Garibaldi ci sarà la cerimonia di premiazione che concluderà la kermesse.