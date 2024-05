Il Giro d’Italia 2024 fa tappa a Livigno: tutti gli eventi dal 19 al 21 maggio con i The Kolors e Sonny Colbrelli

Livigno (Sondrio), 17 maggio 2024 – Il Giro d’Italia fa tappa a Livigno e dal 19 al 21 maggio tutti i ciclisti, fan e organizzatori si fermeranno nella località lombarda che per l’occasione propone una serie di eventi correlati alla quindicesima tappa. Dal concerto dei The Kolors, al dj set con area food and beverage, spazi dedicati ai bambini e proiezioni di film la tappa a Livigno del Giro si preannuncia una grande festa per sportivi e non.

Nel giorno che precede l’arrivo degli sportivi apriranno il villaggio partner di tappa, ovvero l’area espositiva a cura di tutti i partner della città di tappa di Livigno.

Al giro c’è spazio anche per la gara di mountain bike, dedicata a tutti i bambini e ragazzi dello Sporting Club Livigno mentre al Cinelux Livigno spazio per il film “Wonderful Losers”: il mondo mai raccontato dei gregari, i veri “guerrieri, cavalieri e monaci" del ciclismo professionista. Quando "perdere" diventa una vittoria.

Oltre all’arrivo del Giro l’open village sarà aperta al pubblico: si tratta dell’area aperta al pubblico dove le aziende Sponsor del Giro d’Italia effettuano una serie di attività di promozione per farsi conoscere. L’ambiente ideale dove passare i momenti pre-arrivo e pre-partenza con animazione dedicata che intrattiene grandi e piccini con musica e giochi. Spazio anche alla fanfare dei bersaglieri ed esibizione gruppo folk Livigno Carovana Party, delle aree food and beverage e del dj set di Ernesto De Simone. Programmazione anche del docufilm “Il settimo campione”, che racconta la storia di Vincenzo Nibali, uno dei sette atleti che ha vinto tre delle più importanti competizioni ciclistiche europee. Il film sarà proiettato in anteprima.

Tappa Giro d'Italia, Manerba del Garda-Livigno

Aperto ancora il villaggio, il 20 maggio è la data dello show musicale dei The Kolors: due ore all'insegna della musica con uno dei gruppi più celebri del momento che saranno accompagnati in apertura da giovani cantanti emergenti del panorama musicale nazionale. L’evento è gratuito. Sarà anche la data della Fabbrica dei sogni, il bike talk a cura di Jacopo Pozzi e Giovanni Bruno con la presenza di Sonny Colbrelli ed Elia Viviani. Un viaggio alla scoperta di tutto ciò che si cela dietro ad alcune delle vittorie più incredibili e recenti del ciclismo italiano. Al Cinelux l’evento è gratuito ma i posti sono limitati.

Spazio anche all’area food and beverage e al dj set di Ernesto De Simone.

L’open village del Giro sarà aperto per l’ultimo giorno: l’ambiente ideale dove passare i momenti post-gara con animazione dedicata che intrattiene grandi e piccini con musica e giochi. Anche per il villaggio sarà l’ultimo giorno di apertura.