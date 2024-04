Bormio saluta la stagione invernale con il Winter Closing Party

Bormio (Sondrio) - Ultimi giorni sugli sci e Winter Closing party nel comprensiorio di Bormio. Dopo una stagione "con i fiocchi" il 7 aprile 2023 chiudono gli impianti sciistici di Bormio, Santa Caterina e Cima Piazzi. Per salutare l’inverno e accogliere la primavera, sabato 6 aprile la ski area di Bormio organizza il party di fine stagione a Bormio 2000. A partire dalle 12.30 festa con il Dj set live di Max Benzoni. A seguire, il celebre violinista elettrico Andrea Casta incanterà il pubblico con il suo live violin show. L'appuntamento è in alta quota, il concerto è gratuito con l'acquisto del biglietto di risalita (a partire da €15.00) e dalle 18 la festa continua al Bewhite di Bormio. Sempre sabato 6 aprile dalle 12 concerto di fine Stagione nella ski area Cima Piazzi di Valdidentro: a dare il via alla musica è Lorenzo Bonfanti, da X-Factor 2023, per proseguire con Teo di Lecco. Lo spettacolo si svolgerà sul palco all’arrivo della telecabina. Il concerto è gratuito con l’acquisto del biglietto di risalita in quota. Il pacchetto promozionale - al costo di soli € 30,00 - include: pranzo al rifugio Conca Bianca, un giro sul Family Bob il viaggio a/r con la telecabina. La festa continua anche domenica 7 aprile con un music party gratuito che dura tutta la giornata: alle 11 appuntamento al Sunny Valley Kelo Mountain Lodge con il Dj set a cura di Radio Number One che prosegue fino alle 16.00; si continua al Bar Terraza di Santa Caterina Valfurva dove dalle 17 la musica prosegue fino a sera. Per l’occasione la salita in cabinovia è gratuita dalle 13.30.