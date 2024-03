Pasquali di Bormio 2024, da 600 anni una sfilata allegorica in costume d’epoca: il programma

Immaginiamoci una sfilata di carri allegorici per Carnevale, con suoi carri allegorici, o un Palio dei rioni, con gente a cavallo e in costume d’epoca . Con il valore aggiunto di uno spirito e di un significato religioso, rappresentato con scenari sacri e con una grande maestria artigianale ed artistica, con abilità di falegnameria e ingegneria.

Ecco dunque i Pasquali di Bormio, portantine allegoriche che sfilano nel centro storico della località valtellinese nella giornata di Pasqua da oltre 600 anni per fare rivivere agli abitanti del luogo e ai turisti le antiche tradizioni contadine e montanare. Una consuetudine partecipatissima che risale ai riti pagani della pastorizia e dell'agricoltura di montagna, accresciuta con il Cristianesimo dalla sfilata di agnelli che ogni associazione adornava al meglio prima del sacrificio dell'animale prescelto. Ora per fortuna gli agnelli, sempre presenti, vengono solo benedetti, insieme con i Pasquali, nella manifestazione delle 11,30 in piazza Kuerc-Cavour dove i carri allegorici rimarranno in esposizione fino a tutto il Lunedì dell'Angelo, 1 aprile.

Pasquali di Bormio il programma

I Pasquali di Bormio (Credits provincia di Sondrio)

Il programma 2024 prevede alle 8,45 di domenica 31 marzo il raduno in piazza Quinto Alpini, dove i Pasquali rimarranno in esposizione fino alle 10, quando i Pasqualisti, in genere raffigurati dai più giovani del paese, accompagnati da donne e bambini, daranno il via alla sfilata attraverso il centro storico cittadino: via Roma, via Al Forte, via San Vitale, piazza Cavour.

​ Pasquali di Bormio a suon di campane ( crédits provincia di Sondrio)

Ad aprire il corteo, con figuranti in costume d'epoca e tanti bambini, la banda locale e le carrozze trainate da cavalli. Alle 12 l'arrivo in piazza Kuerc dove la giuria stilerà la classifica dei Reparti (i rioni) partecipanti Buglio, Combo, Dossiglio, Dossirivina e Maggiore in base alla spettacolarità delle scene, il significato religioso, la valutazione dell'abilità artigianale e artistica, senza trascurare l'aspetto culturale e il rispetto della tradizione. Alle 17 la cerimonia delle premiazioni. Il rito dei Pasquali di Bormio, di così antica tradizione in provincia di Sondrio e in Lombardia, attira sempre una grande moltitudine di turisti, anche per l’’originalità dell’evento e per trascorrere una Pasqua densa di significato ma alquanto spettacolare.