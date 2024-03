Prima edizione di Skimofestival a Santa Caterina e Bormio: il programma

Il primo evento italiano interamente dedicato allo sci alpinismo in tutte le sue forme e alle tavole split, aperto agli appassionati di ogni livello tecnico e sportivo, dai principianti agli atleti. Ma non solo, ci saranno anche eventi, divertimento, cultura e buon cibo. E' la prima edizione di Skimofestival che si terrà dall'8 al 10 marzo a Santa Caterina Valfurva e Bormio, un festival che celebra la disciplina per eccellenza dell'outdoor invernale e che attrae per quel senso di libertà che solo le vette e la neve fresca sanno trasmettere.

Il programma

Il quartier generale del festival sarà nel village di Santa Caterina Valfurva, in località La Fonte alla base della pista Cevedale. Dall'8 al 10 marzo 2024, ci saranno experience guidate su percorsi tracciati di vario livello, una gara sprint a staffetta, workshop e presentazioni. Ma anche incontri sullo scialpinismo e sulle discipline collaterali, come splitboard e sci di fondo. Santa Caterina Valfurva, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, è da sempre la culla dello sci alpinismo, con decine di itinerari di ogni difficoltà e scenario. Da questa terra provengono i migliori atleti della disciplina, di oggi e di ieri. Ma non solo, grazie alla sua magnifica pista è anche un punto di riferimento dello sci di fondo.

L'apertura del village sarà venerdì 8 marzo alle ore 14. Tanti gli appuntamenti in programma. Segnaliamo alle ore 17 "Women Skimo", esperienza guidata in notturna con cena. In occasione della “Giornata internazionale della donna”, la guida alpina Giulia Venturelli conduce una “pellata” notturna per sole donne. Il rientro a valle avverrà sulla pista Deborah Compagnoni, illuminata a giorno per l’occasione. Al termine dell’esperienza cena al ristorante Teraza.

Sabato 9 marzo e anche domenica 10, sarà possibile partecipare al Campo Arva, per imparare l’uso degli strumenti di ricerca in valanga. Situato a Plaghera (2.130m), il campo è accessibile via sci o cabinovia, è un’opportunità unica per migliorare le competenze di sicurezza in montagna.

Per la serata di sabato 9 marzo alle ore 21 è in programma lo Skimoparty, presso il Pentagono di Bormio. Una grande serata di divertimento riservata ai partecipanti registrati, a tutti gli appassionati e i curiosi, con la proiezione di video spettacolari di sci alpinismo accompagnati dal commento degli atleti sul palco.

Durante tutti e tre i giorni della manifestazione, ci saranno anche momenti musicali e la possibilità di degustare i prodotti tipici della Valtellina. Sarà possibile testare l’attrezzatura e le ultime novità, nonché le anteprime delle collezioni FW 24/25 dei principali brand del mondo skialp. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione sul sito skimofestival.com. Qui è disponibile anche il calendario di tutti gli eventi in programma.