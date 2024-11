Bormio, la stagione della neve è pronta a partire: quando, le piste e tutte le novità

Bormio (Sondrio), 4 novembre 2024 – Il primo cancelletto della stagione invernale 2024/2025 in Valtellina si apre il 30 novembre nelle ski aree di Bormio e Santa Caterina Valfurva. Tra le destinazioni sciistiche più apprezzate delle Alpi, Bormio si prepara ad accogliere gli appassionati di sci di tutti i livelli, qui ci sono le discese con i maggiori dislivelli d'Europa grazie agli impianti che portano oltre i 3.012 metri di quota per un dislivello di 1.800 metri. Ma ci sono anche lo snowpark The Jungle, piste freeride e parchi giochi sulla neve per le famiglie con bambini piccoli. Se invece volte vivere un'esperienza emozionante sulla neve c'è lo sci all’alba.

Date apertura impianti

Gli impianti di Bormio apriranno il 30 novembre e rimarranno attivi fino al 6 aprile 2025. Stessa data di apertura per la ski area di Santa Caterina Valfurva, che sarà aperta fino al 21 aprile 2025. La ski area Cima Piazzi-San Colombano apre le piste il 6 dicembre e proseguirà la sua stagione fino al 6 aprile 2025. Infine, San Colombano (Valdisotto) aprirà i battenti il 21 dicembre per poi salutare l’inverno il 30 marzo 2025.

In Alta Valtellina sarà un altro inverno di grande sci a tutti i livelli, a cominciare dall’Olimpo della Coppa del Mondo Fis: il 28 e 29 dicembre i fenomeni della velocità torneranno a sfidarsi sulla mitica pista Stelvio in una Discesa Libera e in un Super-G del massimo circuito maschile, contendendosi una delle corone più ambite del Circo Bianco. Ma è solo l'inizio: Bormio e la Stelvio ospiteranno le gare maschili di sci alpino a cinque cerchi di Milano Cortina 2026, e vedranno il debutto dello sci alpinismo.

Le tre perle di Bormio

Sulle piste delle ski aree del comprensorio di Bormio ci sono piste per tutti gli sciatori, dai principianti ai più esperti. La ski area di Bormio offre 50 chilometri di piste, 15 impianti di risalita, uno snowpark, due funslope (area di intrattenimento) e un family park, 1800 metri di dislivello di puro divertimento, che dai 3.012 metri della partenza porta ai 1.225 metri dell’arrivo in paese a Bormio. Per sciatori audaci la pista più adatta è la leggendaria Stelvio, dove sono state scritte pagine di storia dello sci alpino. Tante anche le novità: a Bormio 2000 nei campi scuola per i più piccoli ci sono due nuovi nastri trasportatori, mentre il campo scuola Scoiattoli e lo snowpark The Jungle sono stati appena ampliati. Anche l’impianto di risalita Bormio-Bormio 2000 si è rifatto il look per la nuova stagione: le prime 40 cabine si sono già tinte del tipico rosso Bormio, le altre saranno pronte per l’inverno 2025/26.

Nella ski area di Santa Caterina Valfurva oltre alla qualità ottimale della neve, c'è anche un panorama mozzafiato sulle vallate del Parco Nazionale dello Stelvio e sulle cime del gruppo Ortles-Cevedale. Questa ski area offre 35 chilometri di piste, 8 impianti di risalita (tra cui la cabinovia a 8 posti per la Valle dell’Alpe e la seggiovia a 4 posti che sale in cima al Monte Sobretta), un’area tapis-roulant ideale per chi sta imparando insieme all’aiuto dei maestri delle scuole sci e snowboard e una pista completamente dedicata agli slittini e ai giochi sulla neve. Se amate la velocità potete divertirvi sulla discesa più importante di tutta la ski area, la celebre Deborah Compagnoni, dedicata alla grandissima campionessa originaria proprio di Santa Caterina Valfurva.

La ski area Cima Piazzi-San Colombano, chiamata anche Cima Piazzi Happy Mountain, è il luogo ideale per famiglie e bambini con 25 chilometri di piste facili e poco affollate. Si aggiungono 7 impianti di risalita, due tappeti per i più piccoli, Orsacchiotti World (dove i più piccoli possono dedicarsi all’apprendimento) e un parco giochi. Per chiudere la giornata sugli sci si può scendere a valle con il Family Bob, l’unico bob su rotaia della Lombardia, che fa divertire sia grandi che piccini.

Sciare alle prime luci dell’alba

Una delle novità della stagione invernale di Bormio Ski si chiama 3000 Ski Sunrise: due appuntamenti (solo 100 posti per evento) per vivere la montagna in libertà, spensieratezza e divertimento. E' possibile ammirare l’alba dai 3.012 metri della Cima Bianca con una vista a 360 gradi su tutto l’arco alpino, nel contesto unico del Parco Nazionale dello Stelvio. Il punto di ritrovo sarà a Bormio alla stazione di partenza della cabinovia Bormio-Bormio 2000, all’orario che verrà indicato. Una volta raggiunto Bormio 2000 si prosegue il viaggio in funivia fino a Bormio 3000. In vetta allo Chalet Levissima Heaven 3000 ci sarà una deliziosa colazione a buffet dai sapori valtellinesi. E poi sciata su piste libere, appena battute, da Bormio 3000 a Bormio paese.

Tre ski aree, un solo Skipass

Divertirsi sugli sci a Bormio è anche semplice grazie al Bormio Skipass: si tratta di uno skipass comprensoriale che permette di accedere a tutte e tre le ski area del comprensorio. Con un unico biglietto si hanno a disposizione 110 chilometri di piste e, soprattutto, il servizio di trasporto skibus, che collega le tre ski aree, è gratuito. Dalla scorsa stagione, i prezzi degli skipass 4 ore, giornaliero e plurigiornaliero non sono più fissi ma dinamici: le tariffe variano di giorno in giorno, sulla base dell’affluenza. Non solo: acquistando lo skipass online e in anticipo, sarà possibile ricevere la tessera comodamente a casa e risparmiare fino al 25% rispetto al ticket acquistato sul posto il giorno stesso. Tra le novità da segnalare, la più importante è sicuramente lo skipass stagionale pay-per-use: si tratta di una card innovativa che consente di sciare liberamente per tutta la stagione senza dover prepagare in anticipo lo stagionale: si pagherà infatti solo il tempo che si è effettivamente sciato in base al listino del Bormio skipass, e una volta raggiunta la soglia di spesa (equivalente al valore di uno stagionale Bormio Skipass) si scierà gratis.

Inoltre, i ragazzi nati tra il 2009 e il 2016 sciano a metà prezzo per tutta la stagione: per loro è previsto infatti uno sconto fino alla metà del prezzo di listino riservato agli adulti su skipass giornaliero e plurigiornaliero. Nell’ambito skipass baby, se un genitore acquista uno skipass con validità da 1 a 21 giorni consecutivi, il bambino ha diritto ad uno skipass gratuito della stessa durata (con nominativo e foto). Gruppi di minimo 20 persone potranno, invece, usufruire di sconti a partire dal 5% su skipass da 2 a 21 giorni consecutivi.