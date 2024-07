La Milanesiana torna a Bormio: arte, cultura e musica. Gli ospiti e tutti gli appuntamenti

Bormio (Sondrio), 18 luglio 2024 – Dal 22 al 25 luglio La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, torna nella splendida cornice di Piazza Del Kuerc a Bormio (Sondrio) per una serie di appuntamenti dedicati all’arte, alla cultura e alla musica con ospiti straordinari, ai quali si aggiunge la mostra "Sergio. Alice nel paese delle meraviglie" che sarà ospitata alla Banca Popolare di Sondrio sempre a Bormio.

Si comincia il 22 luglio in Piazza Del Kuerc con il dialogo tra il giovane talento del cinema Ludovico Polignano e Oliviero Toscani, editor de La nave di Teseo. A seguire, verrà proiettato il cortometraggio d’esordio di Polignano "Lacci" (2023, 20'). La serata si concluderà con un emozionante concerto di Raphael Gualazzi, rinomato pianista e cantante italiano, noto per la sua abilità di fondere jazz, soul e pop in un mix unico e coinvolgente. Introduce Elisabetta Sgarbi. Intervengono per i saluti istituzionali Silvia Cavazzi (Sindaco di Bormio) e Paola Romerio Bonazzi (Assessore alla Cultura Comune di Bormio).

Appuntamento in collaborazione con Comune di Bormio e Bormio Servizi. Inizio ore 21.00. Ingresso gratuito con prenotazione.

Il 23 luglio verrà inaugurata alle 18 la mostra inedita "Sergio. Alice nel paese delle meraviglie" alla Banca Popolare di Sondrio di Bormio (via Roma, 131), che espone 34 tavole originali di Romano “Sergio” Rizzato dedicate all’iconica figura di Alice. Sono passati quasi 160 anni dalla prima edizione di “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carrol (1865) ma la ragazzina curiosa che attraversa la tana del coniglio e arriva in un mondo bizzarro, fatto di paradossi, continua a vivere nell’immaginario di più generazioni. La mostra è curata da Elisabetta Sgarbi. Progetto di allestimento Luca Volpatti. La mostra è in collaborazione con Banca Popolare di Sondrio, Come di Bormio, Bormio Servizi e Ciaccio Arte.

All’inaugurazione interverranno Vittorio Sgarbi, Romano Rizzato (Sergio), Mario Alberto Pedranzini (Banca Popolare di Sondrio), Paola Romerio Bonazzi (Assessore alla Cultura Comune di Bormio), Mario Andreose (Presidente de La nave di Teseo) ed Elisabetta Sgarbi.

La sera del 23 luglio alle 21, Vittorio Sgarbi dedicherà la sua lectio in Piazza del Kuerc al grande artista del Rinascimento Michelangelo, inserita all’interno del ciclo Rinascimenti e Scoperte dedicato ai maestri dell’arte. Al pittore e scultore, Vittorio Sgarbi ha dedicato anche il libro “Michelangelo. Rumore e Paura” (La nave di Teseo, 2023), chiudendo così la sua trilogia del Rinascimento, dopo Leonardo e Raffaello. Introduce Elisabetta Sgarbi.

Appuntamento in collaborazione con Comune di Bormio e Bormio Servizi. Inizio alle 21. Ingresso gratuito con prenotazione.

Il 24 luglio Piazza Del Kuerc ospita il concerto – spettacolo “CHI È DI SCENA”, di e con Rosalino Cellamare e Marco Caronna. Un recital inedito che mescola teatro e canzone, portando in scena le parole e le melodie di RON.

L’evento inizierà alle 21 con i saluti istituzionali di Carlotta Ventura, direttore comunicazione, sostenibilità e affari regionali di A2A. Introduce Elisabetta Sgarbi. L’appuntamento è in collaborazione con Comune di Bormio, Bormio Servizi e A2A. Ingresso gratuito su prenotazione.

Infine il 25 luglio gli appuntamenti in Piazza del Kuerc si concludono con lo spettacolo-concerto omaggio a Charlie Parker “Bird Lives”, con Cochi Ponzoni & Emilio Soana 5ET. L’evento avrà inizio alle 21 con il dialogo tra Cochi Ponzoni e Sara Chiappori.

La serata proseguirà con lo spettacolo-concerto omaggio a Charlie Parker, “Bird Lives”, con Cochi Ponzoni & Emilio Soano 5et.

Lo spettacolo racconta la vita del grande sassofonista statunitense Charlie Parker attraverso una sceneggiatura teatrale originale che ci restituisce l’immagine di una leggenda al di fuori degli schemi, ma fin troppo umana nei suoi incontrollabili eccessi. La sua vita di è stata vagabonda e caotica, ma indiscutibilmente geniale. Figura atipica sulla scena del jazz, Bird è riuscito a rivoluzionarla con il linguaggio nuovo del bebop, che l’avrebbe reso immortale. Poco dopo la sua prematura scomparsa nel 1955, su diversi muri del Greenwich Village di New York comparve la scritta “Bird lives” (Charlie Parker è vivo), un omaggio al grandissimo sassofonista e un segno per preservarne la memoria.

Cochi Ponzoni interpreta Charlie Parker, attraverso le sue stesse parole tratte da interviste originali dell’epoca. Con lui sul palco Emilio Soana 5et, composta da Emilio Soana (tromba), Gabriele Comeglio (sax alto), Claudio Angeleri (pianoforte), Marco Esposito (basso elettrico) e Federico Monti (batteria). Introduce Elisabetta Sgarbi.

Appuntamenti in collaborazione con Comune di Bormio e Bormio Servizio. Ingresso gratuito con prenotazione.