Luci sulla Città del Natale, full immersion tra mercatini e presepi: “Spazio anche ad arte e cultura”

Sondrio – Sondrio sarà la “città del Natale” delle Valli lombarde e lo sarà grazie a un progetto triennale che ieri è entrato nel vivo. “Il nostro è un Natale tradizionale, con le luminarie, gli spettacoli e i mercatini, per regalare serenità ma anche per stupire, soprattutto i bambini - sottolinea l’assessore Francesca Canovi -. Il nostro impegno come Amministrazione comunale, in collaborazione con i commercianti e il sostegno dei partner, è di presentare una città accogliente per accompagnare lo shopping natalizio. Abbiamo puntato su spettacoli di grande effetto ma anche su arte e cultura con uno spazio riservato alla rappresentazione della natività che suscita sempre emozione”.

Nelle sale di Palazzo Martinengo fino al 6 gennaio, si potrà ammirare l’esposizione dei presepi a cura del mastro presepaio e non mancheranno il presepe sulla roccia a Scarpatetti e le realizzazioni dei cittadini lungo il Circuito dei presepi in città e nelle frazioni”. Gli ingredienti per addolcire le festività natalizie sono numerosi e diffusi tra le piazze e le vie della città e nei luoghi più significativi. Musica, intrattenimento, pattinaggio su ghiaccio, mercatini, flash mob con l’hip hop, calata dei Babbi Natale dalla torre ligariana e delle befane il 6 gennaio, passando per il Capodanno in piazza Garibaldi.

Un programma fitto, tra conferme e sorprese, che accompagnerà la città, i residenti e tutte le persone che raggiungeranno Sondrio. “Il progetto triennale dedicato al Natale, che ci vede impegnati assieme al Comune - afferma il presidente dell’unione commercio e turismo Stefano Scetti - è partito decisamente bene: oltre 180 gli operatori che hanno aderito. A loro e agli sponsor va il nostro sentito grazie. Su queste basi lavoreremo nei prossimi mesi per elaborare nuove idee, anche in vista dll’ appuntamento olimpico del 2026. Avremo una visibilità mondiale, con il periodo natalizio che sarà vicinissimo all’apertura dei Giochi, evento nel quale la nostra provincia sarà protagonista: 6 medaglie su 10 verranno assegnate in Valtellina”. Tutti gli operatori che hanno aderito al progetto Natale potranno esporre una speciale vetrofania realizzata dall’Unione Commercio e Turismo