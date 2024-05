Livigno e il Giro d’Italia 2024, festa con il concerto dei The Kolors. Sul palco anche Cioffi, Berna e Lil Jolie

Livigno, 20 maggio 2024 – Grande festa a Livigno, in occasione del Giro d’Italia 2024. Il Piccolo Tibet ha fatto da sfondo all’arrivo (al Mottolino) della 15esima tappa e lo sarà anche per la partenza della 16esima tappa, domani, 21 maggio.

Numerosi gli eventi organizzati per questa tre giorni (oggi gli sportivi hanno una giornata di riposo, ndr): dal Villaggio in piazza del Comune fino al Meet & Gret con gli atleti, fino al Lounge Aperitiv Bresaola Festivale e l’attesissimo concerto dei The Kolors. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Alle 10, Villaggio Parner di Tappa (Piazza del Comune): area espositiva a cura di tutti i partner della città di tappa di Livigno.

Alle 10, Mottolino con Santini ‘Santini Social ride in rosa’. Incontro alle 10 c/o headquarters di Mottolino, alle 10.30 Meet & Greet con atleti della Lidl Trek, e a seguire, alle 11.00 Social Ride con Giulio Molinari. Iscriviti qui.

Alle 15.30, presentazione del libro 40,405 Di Stefania Bardellicon la partecipazione di Silvio Martinello (Alpen Resort).

Alle 16, Pool Lounge Apertivi Bresaola Festival, Dj Ricky Le Roi (Alpen Resort).

Dalle 16 alle 19, Giro al Cronix – Live aperitiv: aperitivo e live Music con Yeti Duo (Cronox).

Alle 16.30, La Fabbrica dei Sogni (Cinelux): bike talk a cura di Jacopo Pozzi e Giovanni Bruno con la presenza di Sonny Colbrelli ed Elia Viviani. Un viaggio alla scoperta di tutto ciò che si cela dietro ad alcune delle vittorie più incredibili e recenti del ciclismo italiano. Evento gratuito c/o Cinelux di Livigno.Posti limitati (max 240 persone).

Alle 18 Aperitiv e Live music (Bivio Plaza, unimog).

Alle 19, Food & Beverage (Campo Sportivo S.Maria).

Alle 19, Ernesto De Simone Dj set. (Campo Sportivo S.Maria).

Alle 21, Gasolina Party (Bivio Plaza, unimog).

Alle 22.30 Ernesto De Simone Dj Set (Campo Sportivo S.Maria).

Alle 23, Disco Night (Bivio Club).

Alle 20.30, show musicale The Kolors (Campo Sportivo S.Maria): due ore all’insegna della musica con uno dei gruppi più celebri del momento che saranno accompagnati in apertura da giovani cantanti emergenti del panorama musicale nazionale. Evento gratuito.

I The Kolors saranno anticipati sul palco da alcuni artisti emergenti: Cioffi, Berna, e Lil Jolie.

Cioffi è un cantautore salentino che ha coltivato la passione per le note fin dall’adolescenza e le sue canzoni lo hanno visto arrivare lontano, tanto da essere nella rosa di artisti sul palco di Battiti Live. La sua musica mescola pop e cantautorato italiano, ma nelle sue canzoni non mancano declinazioni rap.

Roberto Tornabene, questo il vero nome di Berna, è un cantante classe 2002 proveniente da Mascali, in provincia di Catania. Appassionato di musica fin da bambino, fa il suo debutto in televisione arrivando in finale nel programma ‘Ti lascio una canzone’ di Antonella Clerici. Tre anni dopo partecipa a ‘The Voice of Italy’. Nello stesso periodo decide di mettersi in gioco anche al Festival di Castrocaro, arrivando fino alla finale. La sua carriera prosegue nel 2021 con Sanremo Giovani, senza riuscire ad arrivare alla vittoria. Ci riprova, con la stessa canzone, ad Amici 2022, senza però riuscire a vincere.

Lil Jolie è nata a Caserta, ha 24 anni ed ha esordito nel mondo della musica su SoundCloud. Ha scelto di chiamarsi così per donare un tributo all’attrice e icona di Hollywood Angelina Jolie. Ha partecipato ad Amici 23.