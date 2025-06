Delitto di Garlasco, riparte l’incidente probatorio: la diretta da Milano, sotto la lente i rifiuti dimenticati

08:01

I periti presenti: si parte alle 10.30

L'appuntamento è fissato alle 10.30 negli uffici della Polizia scientifica di via Fatebenefratelli a Milano, sede scelta da Denise Albani e Domenico Marchigiani, i periti nominati dalla gip Daniela Garlaschelli per gli accertamenti irripetibili dell'incidente probatorio. Con loro si ritroveranno, oltre ai legali, i consulenti dei pm, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, e della difesa, Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, e Luigi Bisogno, ex ispettore superiore della Polizia. Per i genitori e il fratello di Chiara ci saranno Marzio Capra, Dario Redaelli e Calogero Biondi e per Alberto Stasi, condannato per l'omicidio a 16 anni di carcere, Ugo Ricci e Oscar Ghizzoni.