Garlasco: i Ris nella villetta dove fu uccisa Chiara Poggi con laser scanner e droni. Cosa stanno facendo

Garlasco, 9 giugno 2025 – Un sopralluogo dei Ris, un altro, nella villetta di Garlasco dove nell’agosto del 2007 fu trovato il corpo di Chiara Poggi, uccisa da un assassino il cui nome – almeno per la giustizia italiana – al momento è quello dell’ex fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio.

Giuseppe Poggi e Rita Preda, genitori di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta in cui viveva con la famiglia a Garlasco

Secondo quanto riferito dal tg1 i carabinieri del reparto scientifico sono nell’abitazione della famiglia Poggi con laser scanner e droni, su mandato della procura di Pavia, che nelle scorse settimane ha riaperto l’inchiesta su un delitto avvenuto quasi vent’anni fa, mettendo sotto accusa Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara, indagato oggi per omicidio volontario in concorso.

Obiettivo degli inquirenti di questa “mappatura” iper tecnologica a 360° della villetta sarebbe quello di riprodurre in 3d l'interno e l'esterno della casa di Garlasco in cui nel 2007 venne uccisa la giovane, laureata in Economia e Commercio con 110 e lode, dipendente di un’azienda milanese attiva nel settore dello sviluppo software. Questa fotografia super precisa – seppure a distanza di quasi un ventennio – potrebbe rivelarsi utile a consolidare l’impianto della nuova indagine, anche sulla base del riscontro scientifico sul campo.

Secondo quanto si è appreso dagli inquirenti, l'attività dei Ris dei carabinieri nella villetta di Garlasco non sarebbe un sopralluogo a sorpresa, ma un'attività pianificata, tanto che la “visita” sarebbe stata notificata alle parti già da tempo.

Al decreto di ispezione stanno provvedendo i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, delegati alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Pavia sul nuovo filone di indagine sull'omicidio di Chiara Poggi che vede come unico indagato, al momento, Andrea Sempio.