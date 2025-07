Ex Bertè, da settembre l’attesa bonifica

Parte il progetto di bonifica dell’area ex-Berté di Mortara dove, il 6 settembre di otto anni fa si scatenò un furioso incendio che interessò i rifiuti ammassati sulla superficie che durò due settimane prima di essere completamente domato e destò preoccupazione per il rischio di un possibile inquinamento. Il progetto, che sarà quasi interamente finanziato con fondi regionali, che costerà oltre un milione e 700 mila euro sui poco più di 6 complessivi.

Il via ai lavori, secondo l’auspicio del sindaco Ettore Gerosa, dovrebbe essere dato in forma simbolica il 6 settembre, ottavo anniversario del disastro. Si inizierà con la rimozione delle 3.403 tonnellate di materiale, circa 11.279 metri cubi, rimaste sull’area di 14.500 metri quadrati della superficie. Grazie all’utilizzo di un drone sono stati individuati 10 cumuli, 3 particolarmente consistenti alti oltre 4 metri. Il primo lotto prevede l’intervento nella zona che si affaccia su via Fermi e riguarderà poi alcuni container e dei cassoni con materiale metallico, tra il quale anche bombole esauste, per 40 tonnellate.

Prevista poi la rimozione di lastre e frammenti contenenti amianto e fibre vetrose. Il piano di intervento prevede che l’opera sia ultimata nell’arco di 24 settimane. Gli altri due lotti prenderanno il via non appena la Regione procederà ai successivi stanziamenti. Poi si dovrà verificare ancora se la pavimentazione ha ceduto in qualche punto perché, nel caso, si dovrà procedere ad ulteriori interventi di bonifica.

Umberto Zanichelli