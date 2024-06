Elezioni comunali 2024 in Lombardia: i risultati e i sindaci eletti

Milano, 10 giugno 2024 – È iniziato alle 14 lo spoglio delle elezioni comunali (LA DIRETTA) nelle città della Lombardia. Oltre che per le elezioni Europee al voto per le amministrative, fino alle 23 di domenica 9 giugno, sono stati chiamati i residenti di 961 comuni lombardi su 1.502. Le sfide chiave sono quelle nei tre capoluoghi: Bergamo, Pavia e Cremona.

TUTTI I RISULTATI

A contendersi il posto di Giorgio Gori, arrivato alla fine dei suoi mandati sono in tre: Andrea Pezzotta, Elena Carnevali e Vittorio Apicella. Con loro 367 aspiranti consiglieri comunali (per 32 posti disponibili). Se Carnevali dovesse riuscire a imporsi nella tornata elettorale, sarebbe la prima donna alla guida del capoluogo orobico. Alla chiusura delle urne (domenica alle ore 23) è arrivato il primo exit poll, realizzato dal Consorzio Opinio Italia per la Rai. Secondo questa rilevazione il centrosinistra con Elena Carnevali vincerebbe al primo turno, con una percentuale fra il 53 e il 57%. Pezzotta – centrodestra – seguirebbe con un risultato fra il 39 e il 43%. Spiccioli per Apicella (M5S), con una forchetta fra il 3 e il 5%.

A Pavia sfida a cinque (tutti uomini). Il sindaco uscente, Mario Fabrizio Fracassi, non è stato ricandidato dal centrodestra, che appoggia Alessandro Cantoni (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e da due liste civiche). A contendergli la vittoria Michele Lissia, sostenuto da 8 liste: Pd, Italia Viva, Azione, Avs, M5S e tre civiche. Gli altri candidati sono Francesco Grisolia (Partito Comunista dei Lavoratori), Paolo Walter Cattaneo (Rifondazione Comunista) e Francesco Signorelli (Potere al Popolo).

È corsa a sei a Cremona nelle elezioni amministrative. All’ombra del Torrazzo il centrosinistra governa dal 2014. Cinque anni fa Gianluca Galiberti vinse al ballottaggio con il 55,9% dei consensi su Salvatore Carlo Malvezzi candidato del centrodestra. Ad ambire a raccogliere il testimone di Galimberti sono, in questa tornata, Andrea Virgilio, Alessandro Portesani, Paola Tacchini, Ferruccio Giovetti, Maria Vittoria Ceraso e Angelo Frigoli.

Tutte le dodici province lombarde sono state coinvolte nel voto amministrativo. La provincia con più Comuni andati alle urne è stata Bergamo: 164. Seguono Brescia con 143 e Pavia con 122. Quattro province sono sotto i cento Comuni: Como (87), Cremona (87), Varese (77) e Milano (68), mentre nelle restanti cinque province i Comuni al voto sono sotto quota cinquanta: Lecco (49), Lodi (46), Sondrio (46), Mantova (38) e Monza Brianza (30). Milano è la provincia con il maggior numero di Comuni sopra i 15mila abitanti (11), mentre a Lecco e a Sondrio i sindaci saranno eletti solo a turno unico.

Il dato dell’affluenza definitiva per le amministrative in regione, cioè quello rilevato alle 23 di domenica, è 61,89%. Alle 19 di domenica l’indicatore della partecipazione al voto era al 55,02%, alle 12 al 33,83% mentre sabato, alla chiusura delle urne nel primo giorno di votazioni, in Lombardia per le amministrative aveva votato il 19,49% degli aventi diritto.