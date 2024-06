Elezioni comunali a Cremona e provincia, i risultati e i sindaci eletti

Cremona, 10 giugno 2024 – A Cremona e in 86 Comuni della provincia è attesa per lo spoglio delle elezioni amministrative (oltre che per i risultati delle Europee, dopo che i cittadini hanno votato sabato 8 e domenica 9 giugno. Cremona, tra le altre cose, è anche l'unica amministrazione del territorio con più di 15mila abitanti. Ciò significa che in caso di mancata maggioranza di uno dei candidati si andrà al ballottaggio, sabato 22 e domenica 23 giugno.

In provincia, alle 23 di sabato 8, primo dato disponibile, aveva votato il 19,52% degli aventi diritto. Alle 12 di domenica, invece, affluenza al 35,21%. Dato che alle 19 è salito a 52,43% per poi chiudersi, alle 23, al 61,86%.

Sono sei i candidati alla carica di sindaco di Cremona, sostenuti da 14 liste in totale: Maria Vittoria Ceraso, Angelo Frigoli, Ferruccio Giovetti, Alessandro Portesani, Paola Tacchini e Andrea Virgilio.

L’ex assessore e consigliere comunale uscente Maria Vittoria Ceraso corre per la lista civica centrista Oggi per Domani - Ceraso sindaco.

Per il Partito di Alternativa Comunista si candida l’infermiere 54enne Angelo Frigoli, mentre l’ex consigliere di Forza Italia Ferruccio Giovetti ha l’appoggio della lista Sicurezza e Buonsenso per Cremona. Alessandro Portesani, 41enne fondatore della Cooperativa “Il Cerchio”, ex presidente della Cooperativa Santa Federici a Casalmaggiore e tra i fondatori della cooperativa “Ventaglio Blu”, è il candidato del centrodestra, sostenuto da cinque liste: Lista Civica Novità a Cremona, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Partito dei Pensionati. Nota in città per il suo attivismo e le battaglie ambientaliste, Paola Tacchini corre con l’appoggio del Movimento 5 Stelle e della lista Cremona cambia musica. Andrea Virgilio, attuale vicesindaco e assessore al Territorio, Opere Pubbliche e Casa, è il volto del centrosinistra con quattro liste a sostegno: Cremona Sei Tu - Virgilio sindaco, Ps, Sinistra per Cremona Energia Civile e Fare Nuova Cremona Attiva.

Acquanegra Cremonese; Agnadello; Annicco; Bagnolo Cremasco; Bonemerse; Bordolano; Calvatone; Camisano; Cappella Cantone; Cappella de' Picenard; Capralba; Casalbuttano ed Uniti; Casale Cremasco-Vidolasco; Casaletto Ceredano; Casaletto di Sopra; Casaletto Vapri; Casalmaggiore; Casalmorano ; Castel Gabbiano ; Casteldidone ; Castelleone , Castelverde , Castelvisconti , Cella Dati , Chieve , Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone; Crotta d'Adda , Cumignano sul Naviglio ; Derovere , Dovera; Fiesco; Formigara ; Gabbioneta; Binanuova ; Gadesco-Pieve Delmona ; Genivolta, Gerre de' Caprioli ; Gombito ; Grontardo ; Grumello Cremonese ed Uniti ; Gussola, Isola Dovarese, Madignano; Malagnino , Martignana di Po , Monte Cremasco ; Montodine ; Moscazzano ; Offanengo, Olmeneta, Ostiano; Paderno Ponchielli ; Pandino; Pescarolo ed Uniti ; Pessina Cremonese; Piadena Drizzona ; Pieranica ; Pieve d'Olmi ; Quintano ; Ricengo; Ripalta Arpina; Ripalta Cremasca ; Ripalta Guerina; Rivarolo del Re ed Uniti ; Romanengo ; Salvirola ; San Bassano ; San Daniele Po; Scandolara Ravara ; Scandolara Ripa d'Oglio; Sergnano ; Solarolo Rainerio ; Soresina ; Sospiro ; Spinadesco; Spineda; Stagno Lombardo; Torlino Vimercati ; Tornata; Torre de' Picenardi ; Torricella del Pizzo ; Trigolo ; Vescovato ; Volongo ; Voltido.