Elezioni comunali a Cremona, sei candidati sindaco: Ceraso, Frigoli, Giovetti, Portesani, Tacchini e Virgilio

Cremona, 8 giugno 2024 – È corsa a sei a Cremona nelle elezioni amministrative in programma oggi domani, 9 giugno. Nella città che ha dato i natali ad Antonio Stradivari e a Ugo Tognazzi sono 56.458 (di cui 29.450 donne e 26.139 uomini) i chiamati alle urne (su un totale di residenti al 31 dicembre scorso di 70.845). I neo diciottenni, al voto per la prima volta, sono 230 (108 femmine e 122 maschi). Settantasei le sezioni di voto previste. All’ombra del Torrazzo il centrosinistra governa dal 2014. Cinque anni fa Gianluca Galiberti vinse al ballottaggio con il 55,9% dei consensi su Salvatore Carlo Malvezzi candidato del centrodestra. Ad ambire a raccogliere il testimone di Galimberti sono, in questa tornata, Andrea Virgilio, Alessandro Portesani, Paola Tacchini, Ferruccio Giovetti, Maria Vittoria Ceraso e Angelo Frigoli.

Sei i candidati sindaco a Cremona. Andrea Virgilio di 51 anni, per il centrosinistra, Alessandro Portesani di 41 anni, per il centrodestra, Paola Tacchini di 51 anni per il Movimento Cinque Stelle, i civici Ferruccio Giovetti di 63 anni e Maria Vittoria Ceraso di 51 anni, e Angelo Frigoli di 54 anni sostenuto dal partito di Alternativa comunista.

Virgilio, di professione educatore, è l’attuale vicesindaco e assessore comunale con deleghe a Territorio e Patrimonio. È sostenuto da quattro formazioni elettorali: la lista civica “Cremona sei tu”, il Pd, “Sinistra per Cremona - Energia civile” e “Fare Nuova Cremona attiva”.

In campagna elettorale, Andrea Virgilio ha dichiarato di voler aprire una nuova stagione politica senza subalternità rispetto al passato e si è detto convinto che una città possa crescere solo se dà spazio al protagonismo dei suoi cittadini. Nel suo programma spicca la transizione energetica con mezzi del trasporto pubblico destinati a diventare a zero emissioni. Poi anche allargamento delle “zone 30”, sostegno alla Fiera, attenzione al Welfare dei residenti.

In campagna elettorale, Alessandro Portesani ha puntato sul tema della sicurezza urbana, prefigurando la presenza di nuovi agenti che stiano vicino alla gente. Intende potenziare il monitoraggio delle zone franche della città per risolvere situazioni di forte degrado e creare una rete attiva per la legalità e la sicurezza.

Nelle settimane che precedono il voto, Paola Tacchini ha rivelato di essere stata spinta a candidarsi dalla volontà di migliorare la situazione ambientale di Cremona, «una delle città più inquinate d’Europa». Sì al fotovoltaico su tetti o aree già edificate, alle Comunità energetiche rinnovabili e alla decarbonizzazione.

Giovetti promette «più fondi, più vigili, più tutela per i cittadini, ma anche chiusure notturne dei distributori automatici, nuovi impianti di videosorveglianza e una revisione della Ztl».

La proposta di Maria Vittoria Ceraso vuole porsi al centro dei due schieramenti di centrodestra e centrosinistra. Un’alternativa di voto con idee moderate. Tra gli obiettivi principali del programma mettere i giovani al centro.

Nel programma di Angelo Frigoli spiccano l’attenzione al mondo femminile (con interventi per ridurre il gap salariale così come per aumentare i posti disponibili in asili nido e materne a prezzi accessibili). Estrema attenzione agli edifici scolastici fatiscenti, al precariato nel mondo del lavoro e alla mancanza di case popolari.

Non solo la città capoluogo: ci sono altri 86 Comuni al voto per l'elezione del loro primo cittadino, sabato 8 e domenica 9 giugno. Ma hanno tutti meno di 15mila abitanti.