Elezioni comunali 2024 a Pavia e in provincia, i risultati e i sindaci eletti

Pavia, 10 giugno 2024 – Non solo elezioni europee, anche le amministrative a Pavia e in 121 Comuni della provincia. Alle 14 si aprono i seggi, dopo che i cittadini hanno votato sabato 8 e domenica 9 giugno. Tra i Comuni, l’unico con una popolazione superiore ai 15mila abitanti è il capoluogo Pavia. Qui, se nessuno dovesse ottenere la maggioranza dei voti, gli elettori torneranno alle urne il 23 e il 24 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Alle 23 di sabato, primo dato disponibile, in provincia aveva votato il 20,99% degli aventi diritto. Domenica alle 12, invece, affluenza al 35,96%. Dato che è salito a 50,62% alle 19 per poi assestarsi al definitivo 62,74%.

Trenta sindaci della provincia di Pavia sono già virtualmente eletti, ancor prima dello scrutinio dei voti previsto per oggi pomeriggio. Questo risultato riguarda i 31 comuni in cui era presente una sola lista e, quindi, un unico candidato sindaco. Per convalidare il voto in questi comuni, era necessario superare il quorum del 40% di affluenza alle urne.

Bagnaria: Mattia Franza; Barbianello: Giorgio Falbo; Borgo Priolo: Andrea Giganti; Borgoratto Mormorolo: Fabio Molinari; Cecima: Cristiano Bianchi; Ceranova: Giorgio Costa; Corana: Vittorio Balduzzi; Cornale e Bastida: Giuseppe Masso; Corvino San Quirico: Michele Lanati; Filighera: Alessandro Pettinari Fortunago: Achille Lanfranchi; Gerenzago: Bruno Tremonte; Golferenzo: Claudio Scabini; Inverno e Monteleone: Enrico Vignati; Langosco: Margherita Tonetti; Menconico: Paolino Bertorelli; Montebello della Battaglia: Andrea Mariani; Montescano: Enrica Brega; Montesegale: Carlo Ferrari; Oliva Gessi: Andrea Defilippi Pancarana: Maurizio Fusi; Ponte Nizza: Celestino Pernigotti; Rea: Claudio Segni; Retorbido: Enrico Frattini; Robbio: Roberto Francese; Rocca de Giorgi: Paolo Fiocchi; Santa Margherita di Staffora: Andrea Gandolfi; Sartirana: Pietro Ghiselli Torre D'isola: Roberto Casimiro Veronesi: Verretto: Luigino Polin; Volpara: Martino Bossi.

A Pavia, capoluogo di provincia, non si è ricandidato il sindaco uscente, il leghista Fabrizio Fracassi. Al suo posto la coalizione di centrodestra ha scelto Alessandro Cantoni. Cinque le liste che lo appoggiano: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Pavia Prima e Pavia Ideale. Il centrosinistra ha scelto di puntare su Michele Lissia, sostenuto dal cosiddetto campolargo composto da Pd, Pavia a colori, Cittadini per Pavia, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione. Italia viva e Facciamo centro. Sono sostenuti da una sola lista gli altri tre candidati in corsa per conquistare palazzo Mezzabarba: Paolo Walter Cattaneo di Rifondazione Comunista, Francesco Grisolia proposto dal partito comunista dei lavoratori e Francesco Signorelli di Potere al Popolo.

Oltre al capoluogo si è votato anche a San Martino Siccomario dove si sfideranno Mariagiovanna Prato candidata di San Martino 4.0, Andrea Viola di Insieme per San Martino Viola sindaco e il primo cittadino uscente Alessandro Zocca di San Martino-Dritti al punto. A Travacò è una lotta tra il sindaco Domizia Clensi (Impegno per Travacò) e il suo ex vice Oscar Ragni (Insieme per ricominciare) che 3 anni fa ha lasciato la maggioranza. Duello a due anche a Sant’Alessio dove la prima cittadina uscente, Ivana Maria Cartanì (Obiettivo Comune) se la vedrà con Stephen Beszant (Vivere Sant’Alessio).

A Marcignago Anna Maria Ghigna (Marcignago, il paese che amiAmo) affronterà Raffaele Fusillo (Marcignago cambia) e a Valle Salimbene Matteo Canato di Siamo Valle Salimbene contenderà la fascia a Gianmarco Bergamaschi di Vivere.

Dovranno vedersela soltanto con il quorum, invece Roberto Casimiro Veronesi che da anni guida Torre d’Isola e Giorgio Costa di Ceranova.

Completamente in rosa la corsa a Cava Manara dove torna l’ex sindaco Claudia Montagna che si candida con Claudia per Cava Manara e affronta Silvia Montagna della lista Pini e Stefania Mellera di Progetto Cava. Il sindaco uscente di Carbonara al Ticino Stefano Ubezio si candida ancora contro Matteo Re di Scelgo Carbonara.

Due candidati pure a Villanova d’Ardenghi dove Federico Ferrari (Insieme per Villanova) affronterà Francia Elena Gonzales (Villanova civica). Ha una sfidante anche il sindaco uscente di Zinasco, Massimo Nascimbene (Insieme per Zinasco) al quale Sara Prazzoli (Voci plurali azioni unite) cercherà di sfilare la fascia. Due i candidati sindaci di Cura Carpignano, Paolo Dolcini (Nuova Cura Carpigano) e Germano Randazzo (Rinnoviamo Cura Carpignano). Stessa situazione a Zeccone con Nicholas Candrina (Civicamente insieme) che sfiderà Davide Vecchio (La rinascita) e anche Villanterio in cui si affronteranno Ferdinando Mascherpa (Ama il tuo paese) e Gianluigi Poma (Insieme per Villanterio).

Duello rosa a Chignolo Po tra Cristina Gallotta (Direzione futuro) e Antonella Zanaletti (Cittadini al centro). Lotta a tre a Copiano tra Massimo Monaco (SiAamo Copiano), il sindaco uscente Andrea Itraloni (Impegno per Copiano) e Simone Incardine (Rinnovare Copiano). Due aspiranti sindaci in corsa a Zerbolò dove si fronteggeranno Gian Antonio Centenara (Esperienza, capacità, crescita) e Alessandra Carbonara Bonino (Prontissimi!!!) e a Torre d’Arese con Luigi Anselmi (Alternativa per Torre) e Graziano Molina (Presenza trasparenza partecipazione).

Un solo candidato, Bruno Tremonte a Gerenzago e anche a Inverno, Enrico Vignati. Lotta a due a Certosa tra il sindaco uscente Marcello Infurna (Democrazia e progresso per Certosa) ed Elisabetta Previde Massara (Lista civica per Certosa), come Battuda tra Attilia Bozzi (Battuda futura) e Luigi Santagostini (La scelta), a Bornasco in cui si affrontano Roberta Bonetti e Michele Degnoni, a Roncaro tra William Cavogliato ed Elisabetta Furnari e a Linarolo in cui il sindaco uscente Paolo Fraschini se la dovrà vedere con Fabrizio Cavaldonati.

Lotta a quattro, invece a Landriano tra Daniele Falanga (Landriano propagandista), Elisa Papini (Per Landriano e Pairana), Roberto Aguzzi (Landriano futura) e Federico Mario Galli (Orgogliosi di Landriano e Pairana). Tre candidati in corsa a Siziano: Donatella Pumo (Continuare per Siziano), Matteo Pedrazzoli (Siziano unita) ed Ennio Longo (Insieme per Siziano). A Belgioioso anche Fabio Zucca (Uniti per Belgioioso) ha due avversari: Robertino Marcone (Belgioioso il listone) e Stefania Pernice (Tutti insieme cambiamo Belgioioso). A San Zenone la lotta è tra Simona Granata (Il ponte) ed Eugenio Tartanelli (Il fiume), mentre ad Albuzzano il sindaco uscente Marco Tombola affronta Mario Marinoni e a Torre de’ Negri Mara Riboni se la vede con Andrea Peveri.

Sfida a quattro a Vidigulfo tra Carlo Preda (Vidigulfo che vorremmo), Pietro Sfondrini (Fratelli d’Italia), Domenico Bertuzzi (Insieme per Vidigulfo) e Fabio Angelo Chiocchetti (Uniti nel patto per Vidigulfo). Duello a due a Bascapè dove Giuseppe Zucchini affronta Emanuela Curti e a Spessa in cui Debora Bergognoni sfida Elisabetta Bertella.

Non ha rivali se non il quorum, invece, Alessandro Pettinari a Filighera. Quattro candidati in corsa per conquistare il municipio di Casorate Primo: Enrico Vai (Voi con noi per Casorate), Antonio Longhi (Forza Casorate), Luigi Cosentini (Casorate per primo) e Raffaele Buratti (Piazza Contardi, Casorate cambia). Poker anche a Pieve Porto Morone con Alice Ghia (Siamo Pieve). Elio Grossi (Pieve e Casoni), Angelo Cobianchi (Pieve rinasce) e Claudio Massari (Insieme per condividere). Se la vedranno in due, Gianni Zoppetti (Progredire insieme) e Pietro De Redentore (Lista 24) a Santa Cristina e anche a Trovo dove Mattia Sacchi (Tutti per Trovo) affronta Luigi Cappelletti (Insieme per il futuro).

Tre contendenti per Bereguardo con Roberto Battagin (Per Bereguardo), Felice Bonizzoni (Un ponte per la gente) e Tobia Delvecchio (Bereguardo futura). Due contendenti, Andrea Mussi (Insieme Mussi sindaco) e Lorenzo Vigo (Vigo sindaco) a Casteggio, tre a Santa Giuletta dove sono in corsa Simona Bonalumi (Bene comune), Simona Dacarro (Percorso comune) e Pietro Bolognesi (Santa Giuletta viva). Un solo candidato a Montebello, Andrea Mariani, due a Codevilla, Gianni Bruno e Marco Dapiaggi; due anche a Torrazza Coste, Claudia Berruto e Alessandro Bernini e a Mornico Losana, Ilaria Rosati e Pier Luigi Ferrari.

Duello anche per Cervesina dove la sfida è tra Paolo Sforzini e Gianpiero Valle, mentre a Castana è tra Maria Pia Bardoneschi e Paolo Colombi. Solo un candidato, Michele Lanati, invece a Corvino San Quirico, a Pancarana dove corre solo Maurizio Fusi e a Cornale che propone Giuseppe Musso. Anche Stradella andrà alle urne per scegliere tra Alessandro Cantù (Per Stradella Cantù sindaco) e Gianpiero Bellinzona (lista civica), mentre Casei Gerola ripropone l’uscente Leonardo Tartara e Franco Cavallaro e Campospinoso Albaredo Olga Volpin e Samuele Fortunati.

Corsa a due al femminile pure a Redavalle tra Pierangela Compagnoni e Raffaella Anelli, mentre è tutta maschile ad Arena Po tra Alessandro Belforti e Paolo Marconi. Solo Vittorio Balduzzi si è candidato a Corana come a Barbianello dove è in corsa Giorgio Falbo, a Volpara con Martino Bossi e a Robecco con Nicola Piccione. Tre i candidati di Castelletto: Antonino Lo Verso, Flavio Ferlini e Andrea Piccinini. Tre pure a Bressana: Valentino Milanesi (Ascoltare Bressana), Grigore Vasilas (Bressana riparte) e Bruno Moio (Bressana ideale).

Due contendenti per la fascia di Casatisma, Alberto Arpesella e Michele Maggi e due donne anche a Lungavilla, Ester Gabetta e Clarissa Rossi. Si ricandida a Varzi il sindaco uscente Giovanni Palli che se la deve vedere con Roberto Moroni, mentre a Casanova il duello è tra Stefano Lucato e Vincenzo Rocca, a Rocca Susella tra Pierluigi Barzon e Giorgio Torlasco e a Montecalvo tra Marco Andrea Faravelli e Marco Torti.

Un solo candidato a Rea (Claudio Segni), Ponte Nizza (Celestino Pernigotti), Cecima (Cristiano Bianchi), Bagnaria (Mattia Franza), Santa Margherita (Andrea Gandolfi), Montesegale (Carlo Ferrari), Verretto (Luigino Polin), come a Rocca de’ Giorgi (Paolo Fiocchi), Fortunago (Achille Lanfranchi), Borgoratto Mormorolo (Fabio Molinari) e Golferenzo (Claudio Scabini). A Pietra de’ Giorgi Gianmaria Testori e la deve vedere con Fabrizio Abelli, mentre per Colli Verdi sono si battono Sergio Lodigiani, Antonio Magri e Andrea Piccolo.

L’assessore ai servizi sociali uscente del Comune di Pavia Anna Zucconi è ora in corsa a Santa Maria della Versa con Roberto Deniri, mentre a Romagnese Aurelio Bramanti se la vede con il sindaco uscente Manuel Achille, a Canneto Simone Pelide con Francesca Panizzari e a Cigognola Rossana Rovati con Gianluca Orioli. A Zavattarello Mauro Colombini affronta Davide Corti e a Lirio Sergio Cagnoni con Elisabetta Sara Magnani. Tre i candidati per Montalto Cristina Isotta Fraschini, Roberto Crivelli e Paolo Repossi. Uno solo per Oliva Gessi (Andrea Defilippi), Montescano (Enrica Brega) e Menconico (Paolino Bertorelli). Corsa a tre a Cilavegna dove Giovanna Falzone (Scelta civica) se la vedrà con Manuel Maggio (Attiva Cilavegna) e Giuseppe Colli (Insieme per Cilavegna), corsa a due a Cergnago tra Marco Bagnoli e Raffaella Biscaldi e a Ottobiano tra Serafino Carnia e Pierangelo Cecchetto, mentre a Semiana in lizza c’è solo Chiara Carnevale. Tre candidati anche a Candia (Davide Brunelli, Carmen Bortolas e Antonio Brianta) e pure a Cassolnovo dove la lotta è tra Simone Claudio Cocchetti, Luigi Parolo e Gianfranco Delfrate. Duello a Dorno tra Michele Raia e Francesco Perotti, a Velezzo tra Mirko Cantoni e Luigi Pasqualetto, a Paron a tra Massimo Bovo e Renato Solfritti, a Olevano tra Alessandro Bravo e Luca Modin, a Valeggio tra Luigi Tasso e Davide Gallo Rocco e a Scaldasole tra Luigi Robeschi e Antonio Beretta.

Quattro liste per meno di 200 elettori a Galliavola dove sono in corsa Caterina Faedda, Giovanni Broglia, Francesco Ferlenghi e Rosa Valeriotti, mentre sono tre i candidati sindaco di Cassolnovo: Simone Claudio Cocchetti, Luigi Parolo, Gianfranco Delfrate. Tre in corsa anche per la poltrona di primo cittadino di Tromello: Giuseppe Rosasco, Federica Pasini, Antonio Castoldi. Sfida a due a Pieve Albignola (Ubaldo Zerbinati e Yuri Bruni), Zeme (Massimo Saronni ed Enrico Bocca Corsico), Villa Biscossi (Luca Visentin e Angelo Russo), Robecco Pavese (Salvatore Guarrera, lista "Con noi per il futuro” e Nicola Piccione per la lista lista "Rinnovamento") e Torre Beretti (Fabio Lambri e Mauro Mugni). Tre contendenti a Lomello dove sono in corsa Giampaolo Cerri, Tina Panzarasa Magenta e Silvia Ruggia come a Ferrera in cui la competizione è tra Riccardo Freddi, Giovanni Fassina e Marco Riso.

Un solo candidato a Sartirana (Pietro Ghiselli), a Langosco (Margherita Tonetti), a San Giorgio Lomellina (Andrea Mora) e a Robbio (Roberto Francese). Due contententi per una poltrona a Rosasco dove la lotta è tra Roberto Berzero e Maria Carmen Todaro, a Castelnovetto tra Gabriele Bonassi ed Enrico Chiapparoli e a Palestro dove la sfida è tra Paola Franzo e Maria Grazia Grossi. Tre candidati per Albonese: Innocenza Leva, Maria Teresa Franchini e Vincenzo Russo.