Elezioni amministrative in Lombardia, il voto nei Comuni: risultato, sindaci eletti e ballottaggi

Milano, 10 giugno 2024 – Inizia alle 14 di oggi lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative in Lombardia con il risultato delle europee ormai definitivo. L’attenzione è soprattutto sui tre sono i capoluoghi chiamati alle urne: Pavia, amministrata dal centrodestra, Cremona e Bergamo, fin qui guidate dal centrosinistra.

In Lombardia attendono di sapere il nome del nuovo sindaco 961 comuni lombardi su 1.502. Il dato dell’affluenza definitiva per le amministrative è 61,89%. La gran parte di questi paesi non arriva a 5mila abitanti. Raramente a diecimila. E soltanto in 37 superano la soglia dei 15mila che consente di andare al possibile ballottaggio il 23 e 24 giugno, nel caso nessun candidato superi subito il 50% dei voti: sono il 3,9% del totale.