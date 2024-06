Elezioni comunali 2024 a Bergamo, i risultati: chi sarà il nuovo sindaco? Sfida tra Apicella, Carnevali e Pezzotta

Bergamo, 10 giugno 2024 – Spoglio al via a Bergamo e in provincia per l’elezione di nuovi sindaci in 163 Comuni, dopo il voto di sabato 8 e domenica 9 giugno.

A contendersi il posto di Giorgio Gori, arrivato alla fine dei suoi mandati sono in tre: Andrea Pezzotta, Elena Carnevali e Vittorio Apicella. Con loro 367 aspiranti consiglieri comunali (per 32 posti disponibili).

Alla chiusura delle urne, domenica sera, è arrivato il primo exit poll, realizzato dal Consorzio Opinio Italia per la Rai. Secondo questa rilevazione il centrosinistra con Elena Carnevali vincerebbe al primo turno, con una percentuale fra il 53 e il 57%. Pezzotta – centrodestra – seguirebbe con un risultato fra il 39 e il 43%. Spiccioli per Apicella (M5S), con una forchetta fra il 3 e il 5%.

La candidata del Partito Democratico dopo Giorgio Gori, sostenuta anche da Verdi, Sinistra Italiana +Europa e Psi, è Elena Carnevali, 59 anni. Già assessore alle Politiche sociali della giunta formata dal primo cittadino Roberto Bruni dal 2004 al 2009, dal 2013 al 2022 Elena Carnevali è stata eletta in Parlamento come deputata del Pd.

Il candidato presentato dal centrodestra (e quindi sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) è invece l'avvocato Andrea Pezzotta, 67 anni. Legale dei genitori di Yara Gambirasio, la tredicenne che è stata uccisa nel 2011 a Brembate di Sopra, è stato assessore all'Urbanistica del Comune di Bergamo dal 2009 al 2014.

Per il Movimento 5 Stelle c’è invece Vittorio Apicella: 60 anni. Professore di Psicologia all'istituto Mariagrazia Mamoli, è stato consigliere comunale dal 1988 al 1995 al Comune di Campagna (Salerno), dove è stato anche assessore al Bilancio, finanze e programmazione economica.

Ci sono altri 163 Comuni che sceglieranno il loro primo cittadino, tra questi il capoluogo e altre quattro realtà sopra i 15mila abitanti: Albino, Dalmine, Romano di Lombardia e Seriate. Oltre a decine di Comuni di dimensioni medie, piccole (120 quelli sotto i cinquemila abitanti) o piccolissime: il più ‘micro’ tra i paesi che saranno chiamati alle urne è Cassiglio, con 111 residenti.

