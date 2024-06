Elezioni comunali a Cremona, i risultati: chi sarà il nuovo sindaco? Sfida a sei: Ceraso, Frigoli, Giovetti, Portesani, Tacchini e Virgilio

Cremona, 10 giugno 2024 – Al via lo spoglio delle elezioni amministrative a Cremona e in provincia. È corsa a sei nella città capoluogo, dopo il voto di sabato 8 e domenica 9 giugno.

All’ombra del Torrazzo il centrosinistra governa dal 2014. Cinque anni fa Gianluca Galiberti vinse al ballottaggio con il 55,9% dei consensi su Salvatore Carlo Malvezzi candidato del centrodestra. Ad ambire a raccogliere il testimone di Galimberti sono, in questa tornata, Andrea Virgilio, Alessandro Portesani, Paola Tacchini, Ferruccio Giovetti, Maria Vittoria Ceraso e Angelo Frigoli.

Alle 23 di sabato, primo dato disponibile, in città aveva votato il 19,75% degli aventi diritto. Alle 12 di domenica, invece, affluenza al 33,90%. Alle 19 sale a 55,11%. Il dato finale sull’affluenza, registrato alle 23, è del 61,86%.

Sei i candidati sindaco a Cremona. Andrea Virgilio di 51 anni, per il centrosinistra, Alessandro Portesani di 41 anni, per il centrodestra, Paola Tacchini di 51 anni per il Movimento Cinque Stelle, i civici Ferruccio Giovetti di 63 anni e Maria Vittoria Ceraso di 51 anni, e Angelo Frigoli di 54 anni sostenuto dal partito di Alternativa comunista.

Virgilio, di professione educatore, è l’attuale vicesindaco e assessore comunale con deleghe a Territorio e Patrimonio. È sostenuto da quattro formazioni elettorali: la lista civica “Cremona sei tu”, il Pd, “Sinistra per Cremona - Energia civile” e “Fare Nuova Cremona attiva”.

Alessandro Portesani, attuale direttore generale della società “Il Cerchio med”. Corposa la sua esperienza come fondatore di cooperative, formatore e docente. A sostenere la sua candidatura sono cinque liste: la civica “Novità a Cremona”, FdI, Forza Italia, Lega e Partito dei Pensionati.

Paola Tacchini, un passato lavorativo da impiegata e da venti anni a questa parte un forte impegno nel mondo del volontariato e dell’attivismo legato alla parrocchia di San Giuseppe, si presenta alla guida di una coalizione di cui fanno parte Movimento Cinque Stelle e la lista “Cremona cambia musica”.

Altro candidato alla fascia tricolore è Ferruccio Giovetti, 63 anni, medico geriatra con specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia ed ex consigliere di Forza Italia. Tenta la corsa alla guida della lista civica “Giovetti sicurezza e buonsenso per Cremona”.

Infine l’infermiere Angelo Frigoli si candida sostenuto dal partito di Alternativa comunista.

Sono 86 gli altri Comuni della provincia che eleggeranno il nuovo sindaco.