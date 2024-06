Elezioni comunali 2024 in provincia di Sondrio, i risultati e i sindaci eletti

Sondrio – È attesa per lo spoglio delle elezioni amministrative nella provincia di Sondrio. L'8 e il 9 giugno i cittadini sono stati chiamati alle urne per le Europee - aperte a tutti gli aventi diritto al voto - e per le comunali. In Valtellina e Valchiavenna i Comuni chiamati a rinnovare il sindaco sono stati 46, tra questi vi sono anche i capoluoghi di mandamento Tirano, Morbegno e Chiavenna. Nessuno con popolazione superiore ai 15mila abitanti perciò le elezioni avverranno tutte in un unico turno.

Alle 23 di sabato, primo dato disponibile sull’affluenza, in provincia aveva votato il 18,59% degli aventi diritto. Domenica alle 12, invece, affluenza al 33,18% mentre alle 19 è salita al 53,88%. Il dato finale sull’affluenza, registrato alle 23, è del 61,87%.

TUTTI I RISULTATI

Nei comuni in provincia di Sondrio con un solo candidato sindaco la prima condizione per essere eletti era superare il quorum del 40% dei votanti. A Sondrio virtualmente già eletti 14 sindaci su 46.

I risultati nei capoluoghi di mandamento

Nel Comune capo-mandamento, a sfidarsi il primo cittadino uscente, Luca Della Bitta (Vivi Chiavenna), alla ricerca del terzo mandato consecutivo, e Renato Lupoli (Chiavenna Domani).

A Morbegno si cerca un sostituto per Alberto Gavazzi, che ha deciso di cessare la propria esperienza amministrativa dopo solo 5 anni di governo. A sfidarsi sono Franco Marchini (Noi per Morbegno), attuale assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport, e Patrizio Del Nero (Morbegno - Del Nero sindaco), sindaco uscente di Albaredo per San Marco.

In lizza per la poltrona di sindaco Claudia Bombardieri (Lista civica Rinnova Tirano), Marco Agutoli (Tirano per te) e Stefania Stoppani (Officina Tirano).