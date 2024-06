Elezioni comunali 2024 in provincia di Monza e Brianza, i risultati e i sindaci eletti

Monza, 10 giugno 2024 – È attesa per lo spoglio delle elezioni amministrative nella provincia di Monza e Brianza. L'8 e il 9 giugno i cittadini sono stati chiamati alle urne per le Europee - aperte a tutti gli aventi diritto al voto - e per le comunali. Per la provincia di Monza e Brianza 31 comuni si è votato non solo per il rinnovo dell Parlamento europeo, ma anche per eleggere sindaco e consiglio comunale. Sei comuni superiori a 15mila abitanti: Agrate Brianza, Bovisio Masciago, Concorezzo, Giussano, Muggiò e Besana Brianza.

In provincia di Monza e Brianza alle 23 di sabato, primo dato disponibile, l’affluenza si è attestata al 18,98% degli aventi diritto in provincia. Domenica alle 12, invece, affluenza al 32,10% mentre alle 19 si era attestata al 53,13%. Alle 23 il dato definitivo è 60.28%.

TUTTI I RISULTATI

In tre Comuni brianzoli si è presentato un solo candidato. In questo caso la condizione per l’elezione era il superamento del quorum del 40% dei votanti. In Brianza per Correzzana è stata la prima volta con una sola lista: Marco Beretta è stato confermato, così come Cristian Pulici, secondo mandato a Roncello. Stesso copione del 2019 ad Aicurzio, dove Matteo Baraggia resterà in Comune: per lui è la quarta volta

Ballottaggio possibile per la prima volta ad Agrate, che ha sfondato la soglia dei 15mila abitanti e ha tre candidati in lizza. Il sindaco uscente, Simone Sironi, 50 anni, ricercatore universitario, tenta il bis sostenuto da tre liste di centrosinistra (Insieme per Agrate, Pd e Agrate Futura); dovrà vedersela con Luigi Porta, 71 anni, commercialista, progressista alla guida della Civica Agratese e Massimo Bosisio, 61 anni, manager, oggi consigliere di opposizione e aspirante primo cittadino di centrodestra che si presenta sotto le insegne di Agrate Ideale più i tre partiti della coalizione: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

A Besana in Brianza sono tre i candidati sindaci: tra il centrodestra che sostiene l’attuale sindaco Emanuele Pozzoli (Forza Italia, Lega e FdI) e il centrosinistra rappresentato da Paolo Gasparetti, 62 anni, alla sua prima esperienza sostenuto da Besana per Tutti, Pd e la civica Besana4future, si è inserito un terzo incomodo, Alberto Viganò della lista civica Civitas, noto per il suo impegno nel comitato pendolari del Besanino.

A Bovisio Masciago i candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono tre: il sindaco uscente Giovanni Sartori, Paolo Bosisio e Luca Ricci. Giovanni Sartori tenta il bis, sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Il nome è stato scelto, all'unanimità, da tutta la coalizione di centrodestra. Paolo Bosisio è il candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto dal Pd e dalla lista civica Altra Bovisio Masciago. Il candidato dem ha ricoperto il ruolo di vicesindaco di Bovisio Masciago dal 2014 al 2019 e attualmente siede tra i banchi del consiglio comunale nelle vesti di consigliere. Luca Ricci è il candidato sindaco di Bovisio Masciago per il Partito socialista italiano (unico in tutta la tornata elettorale in Brianza).

Il secondo turno non ci sarà, a contendersi il Municipio saranno in due l'8 e 9 giugno: Mauro Capitanio, il sindaco uscente che tenta il bis, 49 anni, ingegnere, direttore commerciale di Arexpo, leghista della prima ora sostenuto da quattro liste (Carroccio, Forza Italia e Fratelli d'Italia più la civica 'Competenza e passione'), e Marco Parolini, 57 anni, manager che gestisce il patrimonio immobiliare di un fondo pensione alla guida di un campo larghissimo ‘Alleanza per la Città’, che a Concorezzo vuole cambiare passo.

E’ una lotta a due per conquistare le chiavi del municipio e, politicamente parlando, per gli elettori non ci sarà alcun dubbio: centrodestra contro centrosinistra. Chiede di nuovo la fiducia ai suoi concittadini il sindaco uscente Marco Citterio. È appoggiato dai partiti del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) e dalla lista civica Progetto Giussano. Citterio, 43 anni, lavora nell’ufficio di presidenza del governatore Attilio Fontana. Per dare continuità alla sua azione amministrativa Citterio dovrà però vedersela con Pierluigi Elli, 54 anni, disegnatore meccanico. E’ sostenuto dal Pd e da Servire Giussano.

Anna Franzoni, Michele Messina, Franco Vantellino e Emanuele Castelli. Sono questi i quattro candidati ufficiali che si contenderanno la poltrona di Villa Casati a giugno. Anna Franzoni è la candidata del centrosinistra, cresciuta alla scuola politica di Maria Fiorito guida una coalizione composta dal Pd e dalle liste civiche Democratici civici, Insieme per Muggiò e Muggiò partecipata. ìMichele Messina guiderà la coalizione di centrodestra (Forza Italia con la convergenza di Fratelli d’Italia e della Lega), che cercherà di riconquistare la guida della città dopo dieci anni. Come outsider ecco Franco Vantellino, candidato sindaco della lista Civica Zanantoni, che a Muggiò è il farmacista per antonomasia. Infine “alternativi sia alla destra sia alla sinistra” ecco il giovanissimo Emanuele Castelli, per la lista Lombardia Civica.