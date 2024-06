Elezioni Comunali 2024 a Pavia: chi sarà il nuovo sindaco? Lo spoglio in diretta e risultati

Pavia, 10 giugno 2024 – Attesa per il verdetto delle elezioni comunali 2024 in provincia di Pavia. Dalle 14 al via lo spoglio. Nel capoluogo cinque i candidati alla carica di sindaco. Il centrodestra appoggia Alessandro Cantoni (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e da due liste civiche). A contendergli la vittoria Michele Lissia, sostenuto da 8 liste: Pd, Italia Viva, Azione, Avs, M5S e tre civiche. Gli altri candidati sono Francesco Grisolia (Partito Comunista dei Lavoratori), Paolo Walter Cattaneo (Rifondazione Comunista) e Francesco Signorelli (Potere al Popolo). A Pavia, unica amministrazione con più di 15mila abitanti dove si potrebbe profilare anche un ballottaggio. Alle Europee il Pd è stato il più votato con il 27,71% contro il 24,01 di Fratelli d’Italia.

L’affluenza

Nonostante tutti gli appelli per il voto, alle amministrative a Pavia ha votato il 57,79% degli aventi diritto mentre nel 2019 gli elettori erano stati il 63,87. Il 59,76% ha ritirato la scheda per le europee e il 2% non ha voluto esprimere una preferenza per il futuro inquilino di palazzo Mezzabarba. Fuori dal capoluogo Villa Biscossi è il Comune in cui si è registrata l’affluenza più alta con l’86,27% seguito da Volpara con l’83,48%. Solo Castelnovetto che aveva tre candidati sindaco e Rosasco che ne presentava due hanno mostrato una scarsa attenzione e la percentuale dei votanti è stata rispettivamente del 42,66 e 43,64%.

I sindaci già eletti

In altri centri dove era presente un unico candidato, è stato raggiunto il quorum e il sindaco, da ieri sera è già sicuro. Accade a Bagnaria (75,42%), Mattia Franza; Barbianello (67,69%), Giorgio Falbo; Borgo Priolo (63,57%), Andrea Giganti; Borgoratto Mormorolo (68,63%), Fabio Molinari; Cecima (74,52%), Cristiano Bianchi; Corana (65,71%), Vittorio Balduzzi; Cornale e Bastida (70,79%), Giuseppe Masso;b Corvino San Quirico (74,30%), Michele Lanati; Filighera (56,62%), Alessandro Pettinari; Fortunago (74,29), Achille Lanfranchi; Gerenzago (63,29%), Bruno Tremonte; Golferenzo (76,43%), Claudio Scabini; Inverno e Monteleone (76,57%), Enrico Vignati; Langosco (61,66%), Margherita Tonetti; Menconico (73,15%), Paolino Giuseppe Donato Bertorelli; Montebello della Battaglia (64,10%), Andrea Mariani; Montescano (75,00%), Enrica Brega; Montesegale (79,25%), Carlo Ferrari; Oliva Gessi (63,01%), Andrea Defilippi; Pancarana (67,83%), Maurizio Fusi; Ponte Nizza (70,30), Celestino Pernigotti; Rea (67,49%), Claudio Segni; Retorbido (65,49%), Enrico Frattini; Robbio (60,74%), Roberto Francese; Santa Margherita di Staffora (70,36%), Andrea Gandolfi; Sartirana Lomellina (60,75%), Pietro Luigi Gianni Ghiselli; Torre d'Isola (71,44%), Roberto Casimiro Veronesi; Verretto (71,48), Luigino Polin; Volpara (83,48), Martino Bossi.