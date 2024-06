Elezioni comunali in provincia di Como, i risultati e i sindaci eletti

Como, 10 giugno 2024 – Anche in provincia di Como si attende l’inizio degli scrutinii per le elezioni comunali, dopo che i cittadini si sono recati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno. Cittadini che hanno votato anche per le Europee. Ottantanove i Comuni della provincia di Como che scelgono un nuovo primo cittadino.

I due Comuni più popolosi sono Cantù, attualmente guidato da Alice Galbiati, e Mariano Comense, guidato da Giovanni Alberti. Tra gli altri comuni coinvolti ci sono Cermenate, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurate Caccivio, Rovellasca, Villa Guardia, Tremezzina, Argegno, Blevio e Torno. Mentre, i due comuni più piccoli sono Val Rezzo e Livo, con rispettivamente 158 e 165 abitanti.

I cittadini di Alzate Brianza sono tornati alle urne dopo le dimissioni di massa e lo scioglimento del consiglio comunale avvenuto lo scorso agosto. Attualmente, il comune è amministrato dal commissario prefettizio Domenico Roncagli.

Prima volta alle urne per il nuovo Comune di Uggiate con Ronago, nato dalla fusione dei Comuni di Ronago e Uggiate Trevano, approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia il 21 dicembre scorso.

Alle 23 di sabato, orario della prima rilevazione dell’affluenza, aveva votato il 17,61% degli aventi diritto. Alle 12 di domenica, invece, affluenza al 31% mentre alle 19 il dato sale a 52%. Alla chiusura delle urne, alle 23, il dato finale si è attestato al 59,22%.

TUTTI I RISULTATI

Prima ancora dell’inizio dello spoglio per le elezioni amministrative risultavano già eletti i sindaci dei comuni che avevano un solo candidato in lizza. Quei paesi dove era necessario raggiungere il quorum per confermare la fascia tricolore. Tutti i comuni, ad eccezione di Binago, hanno superato tale soglia.

Arosio ha quindi eletto Alessandra Pozzoli, (Vivere Arosio), a Bizzarone riconfermato Guido Bertocchi (Fare per Bizzarone) sindaco uscente così come a Blevio Alberto Trabucchi (Per Blevio). A Castelmarte Elvio Colombo (Per Castelmarte). Riconfermato Massimo Della Rosa (Anche io Castelnuovo) a Castelnuovo Bozzente. A Cirimido Franco Tagliabue (Insieme per Cirimido). A Claino con Osteno resta Giovanni Bernasconi (Con Crea) così come a Colonno Davide Gandola (Colonno per voi) e a Corrido Luigi Molina (Campanile). A Cremia è stato eletto Guido Dell’Era (Tutti insieme per Cremia). A Cusino continuerà Francesco Curti (Uniti per Cusino). A Dizzasco Aldo Riva (Insieme per Dizzasco e Muronico). A Lezzeno Maurizio Boleso (Impegno Civico per Lezzeno) e a Livo Daniele Pozzi (Livo). A Peglio rimane Dante Manzi (Remis non velis), a Pognana eletto Federico Cola e a Proserpio riconfermata Barbara Zuccon (La colomba), cosi come Federico Broggi (Insieme per Solbiate con Cagno) a Solbiate con Cagno ed Ettore Dassi (Tre pievi) a Sorico. A Valmorea arriva Giampiero Pandiani (Attivi per Valmorea). A Veniano resta Graziano Terzaghi (Vivi Veniano) e a Vercana Luca Aggio (Uniti per Vercana). Infine a Villa Guardia c’è Paolo Veronelli (Villa Guardia Insieme), a Zelbio confermato Matteo Vanetti (Uniti per Zelbio).

A Binago non si è raggiunto il quorum, alle urne si è recato soltanto il 29,39% degli aventi diritto pertanto il comune sarà commissariato. Per essere eletti era necessario superare la soglia del 40%.

A Cantù sfida tra il sindaco uscente Alice Galbiati, supportata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Cantù Sicura; Antonio Pagani, con Pd e la civica Noi, e Cecilia Volontè con Cantù Civica. Nel caso nessuno dei tre arrivasse a superare il 50% delle preferenze al primo turno, si andrà al ballottaggio il 23 e 24 giugno.

A Mariano Comense, invece, sono solo due i candidati, per quello che in sostanza è diventato un ballottaggio “anticipato”. Il sindaco uscente Giovanni Alberti è sostenuto dal centrodestra con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e da una lista civica Mariano Ideale. Il suo avversario è Stefano Poltronieri, in rappresentanza del Partito Democratico e di Mariano 2.0.

Gli altri Comuni comaschi al voto, con meno di 15mila abitanti sono: Albavilla; Albese con Cassano; Albiolo; Alserio; Alzate Brianza; Anzano del Parco; Argegno; Arosio; Bellagio; Bene Lario; Binago; Bizzarone; Blevio; Bregnano; Brenna; Cabiate; Cadorago; Canzo; Capiago: Intimiano; Carimate; Carugo; Caslino d'Erba; Cassina Rizzardi; Castelmarte; Castelnuovo Bozzente; Cerano d'Intelvi, Cermenate; Cirimido; Claino con Osteno; Colonno; Colverde; Corrido; Cremia; Cucciago; Cusino; Dizzasco; Dongo; Faggeto Lario; Fenegro'; Figino Serenza; Fino Mornasco; Garzeno; Grandate; Laino; Lezzeno; Limido Comasco; Livo; Locate Varesino; Lomazzo; Longone al Segrino; Luisago; Lurago Marinone; Lurate Caccivio; Magreglio; Mariano Comense; Maslianico; Menaggio; Merone; Moltrasio; Monguzzo; Montano Lucino; Musso; Oltrona di San Mamette; Peglio; Pognana Lario; Ponte Lambro; Proserpio; Rezzago; Rodero; Rovellasca; Sala Comacina; San Nazzaro Val Cavargna; Schignano; Senna Comasco; Solbiate con Cagno;; Sorico; Stazzona; Torno; Tremezzina; Uggiate con Ronago; Val Rezzo; Valbrona; Valmorea; Veniano; Vercana; Vertemate con Minoprio; Villa Guardia e Zelbio.