Elezioni comunali 2024 in provincia di Mantova, i risultati e i sindaci eletti

Mantova, 10 giugno 2024 – Sono 38 i Comuni delle provincia di Mantova che attendono l’elezione del sindaco, dopo che i cittadini si sono recati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno (anche per le Europee). Tra le città alle urne anche Porto Mantovano e Suzzara, realtà con più di 15mila abitanti. Ciò significa che in caso di mancata maggioranza di uno dei candidati si andrà al ballottaggio, il 23 e 24 giugno.

Alle 23 di sabato, orario della prima rilevazione, l’affluenza si è attestata al 17,88% degli aventi diritto. Alle 12 di domenica, invece, affluenza al 32,27 mentre alle 19 era del 50,3%. Il dato finale sull’affluenza, registrato alle 23, è del 58,09%.

TUTTI I RISULTATI

Tutti riconfermati i candidati unici di Mariana Mantovana, Commessaggio, Serravalle a Po, Sustinente e Magnacavallo. A Mariana Mantovana c’è Davide Ferrari. Terzo mandato per Alessandro Sarasini, sostenuto dalla lista civica “Insieme per Commessaggio”. Tiberio Capucci è stato eletto a Serravalle a Po, Michele Bertolini a Sustinente, e Arnaldo Marchetti a Magnacavallo.

A Porto Mantovano è sfida a quattro: Maria Paola Salvarani con RidisegniAMO Porto, Fdi, Lega, Fi, Civicamente Porto; Laura Bianchini con Porto Punto, Porto 5.0; Vanessa Ciribanti con Pd, M5S, AVS, Generazione Porto e Giampaolo Voi Voi per Porto.

Sfida a cinque a Suzzara: Alessandro Guastalli con Go Suzzara, PD, Insieme per Suzzara, M5s; Pietro Triolo con Rinnovamento per Suzzara; Nicoletta Ferrari con Consenso Civico; Laura Papagathonikou con Fdi-Lega, Suzzara Davvero e Nicola Carra con Ci SiAmo Suzzara.

Si voterà per i sindaci anche ad Asola, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Borgocarbonara, Canneto, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castelbelforte, Cavriana, Commessaggio, Dosolo, Gazoldo, Gonzaga, Magnacavallo, Mariana, Marmirolo, Medole, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Piubega, Ponti sul Mincio, Quingentole, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio Bigarello, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle, Solferino, Sustinente e Volta Mantovana.