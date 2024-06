Elezioni comunali 2024 in provincia di Lecco, i risultati e i sindaci eletti

Lecco, 10 giugno 2024 – Lecchesi in attesa che inizi lo spoglio delle elezioni comunali, oltre a quello già iniziato per le Europee, dopo aver votato sabato 8 e domenica 9 giugno. Si scelgono i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali di 49 paesi su 84.

Alle 23 di sabato, orario della prima rilevazione dell’affluenza, aveva votato il 20,28% degli aventi diritto. Domenica alle 12, invece, affluenza al 35,57%. Alle 19 grado di partecipazione al voto pari a 57,56%. Il dato finale sull’affluenza, registrato alle 23, è del 64,87%.

TUTTI I RISULTATI

A urne ancora aperte e spoglio da cominciare, in provincia di Lecco sono stati già eletti 10 sindaci dei 49 comuni dove si vota. Sono i 9 candidati in corsa da soli alle elezioni amministrative, perché sono gli unici che si sono presentati, senza altri concorrenti. Per loro l'unico avversario da battere era l'affluenza, il quorum del 50% più 1 dei votanti, superato ovunque già alla rilevazione delle 19. Salvo colpi di scena, sono stati quindi eletti sindaci: Michele Polvara a Cassina Valsassina; Angelo Isella a Civate; Sabina Panzeri a Costa Masnaga; Mauro Panzeri a Garbagnate Monastero; Maniele Cattaneo a Margno; Mariangela Colombo a Moggio; Gianpalo Torchio a Paderno d'Adda, Martino Colombo a Pagnona; Emanuele De Capitani a Sirone. Infine Alberto Nogara di Insieme per Taceno a Taceno.

Ecco i 49 Comuni al voto: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzio, Bosisio Parini, Bulciago, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Civate, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Dervio, Dolzago, Dorio, Erve, Garbagnate Monastero, Imbersago, Introbio, Lierna, Lomagna, Malgrate, Margno, Merate, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Monticello di Brianza, Oggiono, Osnago, Paderno d’Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Primaluna, Rogeno, Sirone, Suello, Taceno, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago e Verderio. In lizza ci sono i candidati di 92 liste, ma in alcuni comuni la corsa non sarà contro gli avversari, bensì contro l'affluenza.

A Merate, seconda città della provincia di Lecco, per numero di abitanti e per servizi, è sfida a tre. Si ripropone per il bis il sindaco leghista uscente Massimo Augusto Panzeri con Prospettiva per Merate, sostenuto da tutti i partiti di centrodestra. Lo sfidano il giovane Mattia Salvioni, a capo della lista civica di centrosinistra ViviAmo Merate allargata ad Azione, e il già sindaco per due mandati Dario Perego, che guida la civica di centrodestra Noi Merate, di cui fanno parte anche i renziani. I pentastellati non sono della partita: hanno anzi invitato gli elettori ad andare al mare.

Con la civica di centrosinistra Persona Ambiente e Comunità, l'uscente Filippo Galbiati tenta il tris a Casatenovo, che è il quarto centro più grosso del Lecchese, strategico anche perché confina con la provincia di Monza Brianza. Cercherà di spodestarlo l'avversario Angelo Perego di CasateSì, una lista in teoria puramente civica, ma in realtà sostenuta pure dagli esponenti di centrodestra, di Fratelli d'Italia in primis.

A Valmadrera, roccaforte della Dc prima e del centrosinistra poi, si cerca il successore di Antonio Rusconi, 65 anni, 39 dei quali come amministratore locale e politico nazionale. Il suo erede designato è Cesare Colombo di Progetto Valmadrera, che però non è sostenuto dai dem, che invece hanno condiviso il percorso del gruppo fino alla consiliatura che sta volgendo al termine. Lo sfidante è Alessandro Leidi di Ascolto Valmadrera, su cui punta tutto il centrodestra.

A Oggiono, settimo comune per popolazione, Chiara Narciso di Insieme per Oggiono punta a tenersi la fascia tricolore alla guida della compagine di centrosinistra. L'avversario da battere è Alessandro Negri di Alessandro Negri Sindaco, lista di centrodestra. Il candidato sindaco del centrodestra è di Fratelli d'Italia. All'ex sindaco e deputato leghista Roberto Paolo Ferrari è stato chiesto un passo indietro per rispettare gli accordi di spartizione delle candidature a livello provinciale.

Monticello Brianza ha meno di 5mila abitanti. Eppure per il centrodestra è ritenuto strategico. La sindaca uscente Alessandra Hofmann della civica di centrodestra Rinnoviamo Monticello è infatti la presidente della Provincia di Lecco uscente: cerca sia la riconferma in comune, sia in Provincia. Per lei si sono mobilitati i big nazionali e regionali della coalizione. La sfidante è Milena Mucci di Vivere Monticello, capogruppo di minoranza uscente.