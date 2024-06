Elezioni comunali 2024 a Bergamo e provincia, i risultati e i sindaci eletti

Bergamo, 10 giugno 2024 – Attesa a Bergamo e provincia per lo spoglio delle elezioni amministrative, che inizieranno alle 14, dopo che i cittadini sabato 8 e domenica 9 giugno hanno votato per eleggere il nuovo sindaco, oltre che per le Europee.

Alle 23 di domenica, il primo exit poll sul capoluogo: Elena Carnevali potrebbe farcela al primo turno con una percentuale fra il 53 e il 57%. Distante Andrea Pezzotta (39-43%), briciole per Apicella (3-5%).

Sono 164 i Comuni che sceglieranno il loro primo cittadino, tra questi il capoluogo e altre quattro realtà sopra i 15mila abitanti: Albino, Dalmine, Romano di Lombardia e Seriate. Oltre a decine di Comuni di dimensioni medie, piccole (120 quelli sotto i cinquemila abitanti) o piccolissime: il più ‘micro’ tra i paesi che saranno chiamati alle urne è Cassiglio, con 111 residenti.

Diversi comuni arrivano al voto senza sindaco: ad Ambivere, Pagazzano e Comun Nuovo il primo cittadino si è dimesso ed è stato sostituito dal commissario prefettizio. Poi ci sono Lenna, Scanzorosciate e Onore, i cui sindaci sono stati eletti in Consiglio regionale e negli ultimi mesi il Comune è stato retto dai loro vice. In 35 paesi il sindaco non potrà più ricandidarsi perché al termine del secondo mandato, ma in base alle nuove regole che legano rielezioni e numero degli abitanti, 14 sindaci puntano al terzo mandato e 17 addirittura al quarto.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta, si procederà a un ballottaggio tra i due aspiranti sindaci più votati. L’eventuale secondo turno si terrà nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23, e di lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle 15. Alle 23 di sabato, orario della prima rilevazione dell’affluenza, aveva votato il 19,43% degli aventi diritto in provincia. Domenica alle 12, invece, affluenza al 34,16%. Il dato ha raggiunto 53,93% alle 19 per poi attestarsi al 62,63%.

Dopo i due mandati consecutivi, il primo cittadino Giorgio Gori è in lizza per un seggio al parlamento di Strasburgo. Per la sua poltrona si sono sfidati tre candidati.

La candidata del Partito Democratico dopo Giorgio Gori, sostenuta anche da Verdi, Sinistra Italiana +Europa e Psi, è Elena Carnevali, 59 anni. Già assessore alle Politiche sociali della giunta formata dal primo cittadino Roberto Bruni dal 2004 al 2009, dal 2013 al 2022 Elena Carnevali è stata eletta in Parlamento come deputata del Pd.

Il candidato presentato dal centrodestra (e quindi sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) è invece l'avvocato Andrea Pezzotta, 67 anni. Legale dei genitori di Yara Gambirasio, la tredicenne che è stata uccisa nel 2011 a Brembate di Sopra, è stato assessore all'Urbanistica del Comune di Bergamo dal 2009 al 2014.

Per il Movimento 5 Stelle c’è invece Vittorio Apicella: 60 anni. Professore di Psicologia all'istituto Mariagrazia Mamoli, è stato consigliere comunale dal 1988 al 1995 al Comune di Campagna (Salerno), dove è stato anche assessore al Bilancio, finanze e programmazione economica.

In provincia di Bergamo ci sono record e ritorni: Fabrizio Sala per la terza volta guiderà Telgate, Luciano Trapletti è al quarto mandato a Berzo San Fermo. Torna (per la quarta volta) nel ruolo di sindaco di Pagazzano Raffaele Moriggi.

Tre candidati per la poltrona da sindaco ad Albino. Il primo è il leghista Daniele Esposito, 34 anni, avvocato, vicesindaco uscente (Lega, FI e civica Noi Albino). Lo sfida per il centrosinistra Paola Benigni (Benigni sindaco, In Albino e Futuro in Comune). Infine, Fabio Gualandris, 63 anni (Gente comune), molto noto per la sua attività negli ambienti musicali.

A Dalmine, il sindaco uscente leghista Francesco Bramani, 45 anni, avvocato, è sostenuto da Lega, FdI, FI e civica In Dalmine. A sfidarlo il capogruppo Pd Renato Mora, 57 anni. È attivo nell'associazionismo, nel mondo della rappresentanza, gestisce la storica stazione di servizio sulla statale ed è presidente provinciale in Ascom Bergamo di Figisc Confcommercio.

Quattro candidati e otto liste a Romano di Lombardia. Il centrodestra candida l’ex presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli (sostenuto da FdI, Lega e da Forza Italia con una civica). Ma alcuni pezzi di FdI hanno creato la lista Centrodestra per Romano che sostiene l’ex vicesindaco leghista Mario Suardi (insieme alla sua civica La città nelle tue mani e a Civici per Romano). Il centrosinistra dell’amministrazione uscente candida Paola Suardi, 45 anni, ex consigliera comunale e attiva nel sociale: a sostenerla ci sono la civica che porta il suo nome e il Pd. Alla sua sinistra c’è Luca Maria Valcarenghi, di Alleanza Verdi Sinistra, 45 anni, consulente marketing.

A Seriate battaglia per il centrodestra, che ha visto infine prevalere Fratelli d’Italia e il suo candidato, il vicesindaco uscente Gabriele Cortesi, 53 anni. È sostenuto FdI, Lega, dalla sua civica e da Seriate al Centro (che raggruppa Forza Italia e due altre civiche). La sfidante è Anna Piras, 62 anni, insegnante, , già consigliere comunale di opposizione tra il 2014 e il 2019, sostenuta dal circolo locale del Pd e dalle civiche Seriate Bene Comune e Sinistra per un’altra Seriate.

Al voto anche altri 159 Comuni della Bergamasca. Adrara San Martino, Algua, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Ambivere, Antegnate, Arcene, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Berbenno, Berzo San Fermo, Bianzano, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bossico, Bracca, Branzi, Brembate, Brignano Gera d’Adda, Brumano, Brusaporto, Calcio, Camerata Cornello, Canonica d’Adda, Capizzone, Caprino Bergamasco, Caprino Bergamasco, Carvico, Casazza, Casirate d’Adda, Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castro, Cavernago, Cazzano Sant’Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cerete, Chignolo d’Isola, Ciserano, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Covo, Credaro, Cusio, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d’Adda, Fara Olivana con Sola, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Gandellino, Gandosso, Gaverina Terme, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, Lenna, Levate, Lovere, Lurano, Lurano, Luzzana, Madone, Martinengo, Misano di Gera d’Adda, Moio de’ Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Olmo al Brembo, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Parre, Pedrengo, Peia, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Pognano, Ponte Nossa, Ponteranica, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Premolo, Presezzo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Roncobello, Roncola, Rota d’Imagna, Rovetta, Sant’Omobono Terme, Santa Brigida, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Songavazzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d’Isola, Torre Boldone, Torre de’ Busi, Torre de’ Roveri, Trescore Balneario, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valtorta, Vedeseta, Verdello, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villa d’Almè, Villa di Serio, Zandobbio, Zanica e Zogno.