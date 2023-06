Silvio Berlusconi è morto: addio al fondatore di Forza Italia

Milano, 12 giugno 2023 – Silvio Berlusconi, 86 anni, è morto oggi al San Raffaele di Milano. Negli ultimi minuti sono arrivati in ospedale il fratello Paolo e i figli Marina, Pier Silvio, Barabara ed Eleonora.

Il ricovero

L’ex premier era stato ricoverato venerdì scorso per alcuni valori anomali, in particolare dei globuli bianchi, negli esami del sangue ai quali l’ex premier si sottoponeva regolarmente a Villa San Martino, dov’era sotto controllo medico e proseguiva la chemio leggera per contrastare la leucemia. L’ospedale aveva smentito ufficialmente che il Cav fosse tornato in terapia intensiva, come aveva riferito un’agenzia di stampa, confermando che si trova in un reparto di degenza e che il suo quadro a ieri sera rimaneva privo di criticità.

La malattia

L’86enne fondatore di Forza Italia aveva trascorso 45 giorni in ospedale tra aprile e maggio per superare una polmonite complicata dalla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da due anni. Dopo appena 21 giorni dalle dimissioni era tornato al reparto Solventi del settore Q del San Raffaele in cui aveva passato più di un mese dopo i primi 12 giorni in terapia intensiva e dal quale era stato dimesso il 19 maggio.

Notizia in aggiornamento