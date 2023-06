Silvio Berlusconi, camera ardente a Cologno Monzese e funerali di Stato in Duomo a Milano

Milano, 12 giugno 2023 – Silvio Berlusconi è morto oggi al San Raffaele di Milano. L’ex premier aveva 86 anni e soffriva da due anni di leucemia mielomonocitica cronica. Accanto a lui c'era, come sempre, la compagna Marta Fascina. Negli ultimi minuti sono arrivati in ospedale il fratello Paolo e i figli Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora.

Verso le 13, il carro funebre è arrivato al San Raffaele di Milano e il feretro dell’ex presidente del Consiglio sarà spostato nella sua casa, a Villa San Martino ad Arcore, la città in cui viveva. “Sono profondamente dispiaciuto perché tra noi si era instaurato un rapporto umano franco e sincero che andava oltre la politica. Era molto vicino alla nostra comunità dimostrandolo concretamente con i fatti e non solo le parole. Un grande uomo libero e liberale”, ha commentato Maurizio Bono (FdI), sindaco della cittadina brianzola. Il Comune proclamerà il lutto cittadino.

La camera ardente sarà allestita allo studio 20 di Cologno Monzese a partire da domani, martedì 13 giugno. Lo studio 20 è uno dei più grandi del Centro di Produzione Mediaset da dove vengono trasmessi numerosi programmi come 'L'Isola dei famosì. Nello stesso studio sono state registrate anche diverse serie televisive. Non è la prima volta che gli studi televisivi di Cologno Monzese sono la sede dell'ultimo saluto a personaggi noti. All'interno, ma non nello Studio 20, erano state allestite le camere ardenti anche di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Nel frattempo, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aveva “offerto, tramite Fedele Confalonieri, alla famiglia Berlusconi la Sala Alessi di Palazzo Marino” sede del Comune di Milano.

I funerali di Stato saranno celebrati mercoledì in Duomo a Milano. Orari e chi li celebrerà non sono ancora stati resi noti. Secondo quanto si apprende, alle esequie parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: posticipato il Consiglio Supremo di Difesa, già convocato per domani 13 giugno.