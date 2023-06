Silvio Berlusconi, funerali di Stato in Duomo: riunione e sopralluogo, scatta il piano sicurezza

L'organizzazione dei funerali di Stato in Duomo dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi verrà pianificata nella giornata di martedì 13 giugno, a 24 ore dalla funzione religiosa di mercoledì alle 15.

Il Duomo accoglierà l'ultimo saluto a Berlusconi

Alle 11 è in programma a Palazzo Diotti una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Renato Saccone, alla quale parteciperanno come di consueto i vertici di Questura e Comandi provinciali di carabinieri e finanza.

Alle 16, verrà effettuato un sopralluogo in piazza Duomo e all'interno della Cattedrale, al quale prenderanno parte i cerimoniali della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Al termine, si svolgerà una nuova riunione tecnica in corso Monforte, sempre presieduta dal prefetto Saccone, per definire i dettagli del piano di sicurezza. In quella sede, verranno stabilite le modalità di ingresso in Duomo, l'eventuale transennamento di una parte del sagrato e la gestione della piazza, che si prevede molto affollata per le esequie di Berlusconi.